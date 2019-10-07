Уникальные предметы появились в краеведческом музее в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области обновили краеведческий музей передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Теперь история региона не ограничивается только советской эпохой. В музее появились уникальные предметы, начиная с сакских времен.

Среди жителей были собраны материалы о жизни таких известных личностей как Актайлак-би, Актамберди батыр и Ер Жанибек, а также талантливого ученика Абая Арипа Танирбергенулы. Всего в учреждение хранится более 12 тысяч ценных экспонатов, среди них - история строительства Турксибской железной дороги и редкие документы о переселенцах, депортированных из российских регионов во второй половине 19 века.

«Несмотря на то, что официально Жарминский район был создан в 1928 год, в нашем районе население проживало со времен сакского периода, о чем свидетельствуют найденные предметы. В местности Жарыктас, относящейся к Аршалинскому сельскому округу найдены царские курганы сакского периода. Это не просто царские надгробия, а целое ювелирное искусство. Также найдены и другие золотые предметы - бусы, застежки на камзол, запонки для платья и другие золотые украшения», - сказал руководитель музея Жанат Есенжолова.