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03.01.2020 23:23
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03.01.2020 22:00
Уникальные находки представили общественности краеведы Семея
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Краеведы Семея подвели итоги своей работы и впервые показали горожанам уникальные находки, которые были найдены в регионе за последние несколько лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Члены краеведческого общества «Прииртышье» провели заседание краеведческой гостиной под названием «Интересные находки нашего края». И действительно, краеведам было, что показать и рассказать. Но больше всего своими находками удивил председатель краеведческого общества Марат Сасанов. Он, не выходя из своего дома, нашел огромное количество предметов, которые заслуживают внимания. Все дело в том, что М. Сасанов живет в старом доме, который 100 лет назад принадлежал краеведу Федору Белослюдову.
«Дом находится у реки Иртыш. При земляных работах я нашел бивень мамонта и железный якорь. Скорее всего, там проходили баржи, и это доказывает, что река Семипалатинка была судоходной. На чердаке дома я нашел негатив, отмыл его и распечатал. На снимке изображено место переправы в районе Железнодорожного моста. Фотография была сделана на пароме и видно, что люди уже переправлялись», - рассказал Марат Сасанов.
В ходе очередных земляных работ Марат Сасанов рядом с домом наткнулся на яму, которая была выложена красным кирпичом. Внутри краевед обнаружил монеты, а также кожаный кошелек с погонами и пуговицами от мундиров.
«Вы знаете, что в городе ведется активная стройка высотных домов. Естественно, что перед возведением строители роют большой котлован. Происходит это в основном в исторической части города. Пройти мимо я не могу и всегда смотрю, что там можно найти. И я нашел вот печать. Она интересна тем, что государственная. На ней изображен двуглавый орел, печать принадлежала Омскому пароходству. Использовалась при строительстве Енисеевского канала. С помощью этой печати, скорее всего, фиксировались документы и пропуска. При этом она имеет клеймо производителя», - пояснил М. Сасанов.
Кроме того, краевед рассказал об уникальном Шульбинском форт-посте, который находится под водой в районе ГЭС. Но один раз в год эта территория осушается на несколько дней. В этот период там можно обнаружить огромное количество раритетных находок.
«Я нашел там подсвечники, мундирные и гербовые пуговицы, жернова. Там можно увидеть дорогу, которая прокатана телегами. Вот там и был найден свисток городового. Вещь уникальная. Свистки обычно были свинцовые, а моя находка выполнена из бронзы. Свисток имеет клеймо и был изготовлен в начале 19 века», - подытожил М. Сасанов.
Отметим, что в ходе встречи краеведы показали еще 1000 сопутствующих находок. Среди них значки, часы, пуговицы, украшения от сундуков и седла, а также огромное количество металлических деталей неизвестных изделий.
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