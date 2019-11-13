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Уникальные коллекции казахстанских нумизматов представлены в Нур-Султане

13 Ноября 2019 06:20
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Уникальные коллекции казахстанских нумизматов представлены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выставка «Тенге - символ независимости», посвященная празднованию Дня Национальной валюты и Дня Финансистов, открылась в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Двери выставки открыты с 12 по 15 ноября с 10:00 до 18:00 по адресу ул.Ш.Калдаякова, 13. Цель выставки - на основе хранящихся архивных документов познакомить гостей и жителей столицы с историей и этапами развития казахстанского института банков, воспитание патриотизма посредством изучения истории возникновения тенге, как одного из символов независимого Казахстана.

В экспозиции представлены архивные материалы о работе Государственной сберегательной кассы 1923-1937 годов, о введении национальной валюты в действие, разработке дизайна первых банкнот, монет, и том, как менялся сам тенге за прошедшие 26 лет.

Из частной коллекции антикваров-нумизматов Рашита Абдразакова и Арсена Сексенбаева представлена уникальная коллекция монет из небильзера и серебра, банкнот и экспонатов, сувенирные юбилейные банкноты из золота, редкие царские боны 1898 года, государственные кредитные билеты с подписью Коншина 1909 года.

Выставка была организована ГУ «Государственный архив города Нур-Султан», при поддержке Управления по развитию языков и архивного дела города, Управления финансов Нур-Султана, представителей банков.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
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