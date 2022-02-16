Уникальные клапаны сердца имплантируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В кардиологическом центре Северо-Казахстанской области прошел мастер-класс по имплантации транскатетерного аортального клапана. Впервые в Казахстане имплантировали уникальный клапан, созданный из бычьего перикарда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мастер-класс проводят специалисты из Швейцарии и Германии.

О новом клапане и особенностях операции рассказал руководитель кардиологического блока Максат Кудратуллаев.

«Сегодня проведем три таких операции. Первая завершилась. Женщину в возрасте 72 лет уже перевели в реанимацию для дальнейшего наблюдения. При замене клапана транскатетерным доступом, без разрезов пациент находится в сознании во время операции, послеоперационная реабилитация сокращается. Планируем, что уже через неделю она поедет домой. Через год не будет принимать специфичные препараты. У пациентки имелись коронарные патологии. Операция на открытом сердце была противопоказана», - сообщил М. Кудратуллаев.

Новые клапаны изготовлены из бычьего перикарда – материала, биосовместимого с человеческим организмом. Ранее устанавливали клапаны из синтетических материалов. Производят клапаны в Швейцарии.

«Клапан биосовместим, быстрее приживается. Когда мы ставим клапан, он закрывается, делать это нужно быстро. Уникальность этого клапана в том, что он будет стоять на месте, но не будет перекрывать кровоток. Состояние пациента не усугубляется. Мы имеем возможность не спеша установить клапан, подогнать по размеру и имплантировать. Это важно. Человеческий организм – это ведь не автомобиль, где можно спокойно одну деталь заменить на другую», - отметил М. Кудратуллаев.

Стоимость такой операции достигает нескольких миллионов тенге. В рамках социального медицинского страхования проводят их бесплатно.

«В течение месяца мы выявили семь пациентов, которым требуется замена клапана. Их обследовали в столице, поскольку требуется аппаратура, которой у нас пока нет. Результаты компьютерной томографии пациентов отправили европейским врачам, они провели анализ и подобрали размеры клапанов», - сказал М. Кудартуллаев.

Член Европейского общества кардиологов, член Королевского колледжа врачей и хирургов Глазго, доктор медицинских наук, бакалавр медицины и хирургии Кейт Дж Олдройд более пяти лет имплантирует подобные клапаны и провел уже более 500 успешных операций. Своими знаниями он делится со специалистами Северо-Казахстанской области и других регионов страны, которые приехали в Петропавловск.

«Первая операция прошла успешно. Оснащение, материальная база и команда специалистов на высоком уровне. Но центру нужно иметь компьютерный томограф с опцией ЭКГ-синхронизации. Это важно для отбора и наблюдения пациентов», - сказал профессор.

После того, как североказахстанские врачи проведут с наставниками семь подобных операций, получат сертификат, который позволит самостоятельно их проводить.