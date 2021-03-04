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    19:46, 03 Март 2021 | GMT +6

    Уникальные кадры семьи снежных барсов засняли в Жамбылской области

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    АЛМАТЫ - ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Семью снежных барсов из трех особей засняли на территории лесного хозяйства в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Меркенскому учреждению по охране лесов и животного мира Жамбылской области было передано 11 фотоловушек Программой развития ООН (ПРООН).

    Впервые снежный барс попал на видео в Жамбылской области в конце 2019 года. С тех пор фотоловушки фиксировали диких животных около 20 раз. Присутствие хищника свидетельствует о хорошем состоянии горной экосистемы, наличии кормовой базы и эффективности природоохранных мероприятий, реализуемых Меркенским учреждением по охране лесов и животного мира. Эти условия являются достаточным обоснованием для создания в Меркенском районе особо охраняемой природной территории.

    «Создание особо охраняемой территории поможет защитить снежного барса и другие виды краснокнижных животных, а также поспособствует развитию экотуризма и расширению возможностей трудоустройства среди местного населения»,- отметил постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш.

    Разработанный проект естественно-научного обоснования для создания особо охраняемой природной территории в настоящее время находится на рассмотрении в соответствующих уполномоченных органах.

    «Жамбылская область расположена в нескольких природных зонах и богата флорой и фауной. Необходимо не только сохранить популяцию снежного барса и других диких животных, но и создать все необходимые условия для их свободного размножения», - рассказал руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области Аслан Оразбеков.

    На сегодняшний день снежный барс является одним из самых редких и малоизученных представителей кошачьих, который обитает в 12 странах мира. По оценкам специалистов, в Казахстане насчитывается от 130 до 150 особей снежного барса. Из-за сокращения популяции и угрозы исчезновения снежный барс занесен в Красную книгу Казахстана.

    В целях повышения качества мониторинга и охраны дикой природы ПРООН при финансовой поддежке Глобального экологического фонда (ГЭФ) передала 294 фотоловушки 13-ти особо охраняемым природным территориям Казахстана.

    Ранее сообщалось, что снежные барсы в Казахстане чаще стали попадаться в объективы фотоловушек.



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