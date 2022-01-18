Уникальные изделия из железа изготавливает мастер из Мангистауской области

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Мунайлинском районе Мангистауской области живет мастер на все руки Мейирим Жанузаков. Он изготавливает из железа уникальные изделия. О своем ремесле и о том, как все начиналось, Мейирим Жанузаков рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

Он занимается данным искусством с 2000-х годов. Все начиналось с того, что он ходил рядом с отцом и рисовал на стенах. Мейирим Жанузаков освоил не одну, а несколько профессий. Его первая специальность - повар. Кроме того, владеет сварочным делом. Сейчас обучается по специальности ювелир.

«Я мастерю все, что могу, будь то из дерева или железа. Все время учусь тому, чего не знаю, в этом и заключается интерес. У нас говорят, мужчине мало владеть одним искусством. Поэтому хочется всему научиться», - говорит Мейирим Жанузаков.

Мейирим Жанузаков - учитель технологии в школе №10 села Батыр. Он создал около 100 книжных полок и более 200 подставок для цветов в различных формах для школы, в которой работает сам. Отметим, что в школе, где работает Мейирим, имеются около 5000 комнатных растений.

Кроме того, мастер своими руками собирает станки, необходимые для работы. Благодаря этому из железа он изготавливает различные узоры за одну минуту.

«Мы сами перерабатываем разные изделия в школе. Ничего лишнего не покупаем. Например, ученики ломают стулья и парты. Сломанные предметы мы не выбрасываем, а ремонтируем сами», - говорит Мейирим Жанузаков.

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