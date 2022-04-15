Уникальные исторические рукописи представили  в Национальном музее РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уникальные исторические рукописи – главное письменное наследие истории Великой степи представили в Национальном музее РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В открытии выставки приняли участие министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев, представители казахской интеллигенции, в частности государственный и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков, сотрудники архивов, библиотек, музеев, магистранты, докторанты высших учебных заведений.

«Сегодня проходит значимое мероприятие, нацеленное на пропаганду нашей истории. Древние письменные источники отражают нашу историю. Сегодня мы проводим в Национальном музее выставку, где представлены уникальные исторические рукописи. Мы хотим показать наше бесценное наследие, отражающее многовековую историю нашей страны, а также включить в научный оборот. На выставке представлены ряд важных рукописей об истории нашей страны. В частности, Коран, написанный в VII веке, произведения Ходжа Ахмеда Ясави, Махмуди, Ибн Халифы», - отметил Даурен Абаев в ходе открытия выставки.

По его словам, указанные ценные рукописи являются вкладом в развитие мировой цивилизации.

«Нас радует, что проводим такое значимое мероприятие сегодня. Из истории известно, что на нашей родной земле найдены ценные артефакты. При находке Золотого человека рядом была найдена золотая чаша. Надпись на этой чаше свидетельствует о древнетюркской письменности», - сказал директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы.

На выставке представлены уникальные рукописи Ктуба «Хосров и Ширин», «Киссас аль-Анбийя» Рабгузи, копия «Гулистан» Сейфа Сараи из Лейденской библиотеки (Нидерланды), «Хибат аль-Хакаик» Ахмада Йугнаки, а также «Сборник стихов – Диван-и Хикмет», отрывок письма Каип хана турецкому султану Ахмеду ІІ, копия письма, отправленного Кайып Мухаммеду от Падишаха, письмо Джангир хана, письмо Султана Джанторе Айшуакова, письмо Абылай хана Цинскому императору Цяньлуну, «Махаббатнаме» Хорезми. Одна из значимых рукописей - Священный Коран VII в.

Посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев подчеркнул, что в двух странах приоритетное значение придается качественному образованию и воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине, патриотизма, почитания истории народов, ее традиций и ценностей.

«Мы уделяем большое внимание сохранению и продвижению культурного наследия Центральной Азии, который направлен на глубокое исследование и широкое распространение богатого наследия великих мыслителей Востока, их неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации и науки. В Узбекистане функционирует Центр исламской цивилизации, международные научно-исследовательские центры и Международная исламская академия Узбекистана. На сегодняшнем этапе развития как нового Узбекистана, так и нового Казахстана важное значение имеет дальнейшее ускорение работы по сохранению, изучению и целостной передаче будущему поколению большого количества бесценных произведений, уникальных письменных источников великих ученых и мыслителей, представителей наших народов. Убежден, что представленные экспонаты будут способствовать более полному пониманию историй не только Казахстана, но и всей Центральной Азии», - отметил Саидикрам Ниязходжаев.