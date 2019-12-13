Уникальные гравюры французских художников впервые показали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в областном музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых открылась выставка офортов (гравюра) французских художников начала ХIХ века, передает МИА «Казинформ».

На выставке представлены офорты из альбома «Путешествие по живописным и историческим местам Испании», выполненные французскими художниками для иллюстрирования одноименной книги путешественника, политика, антиквара, художника Александра де Лаборда.





«Приобрели эти замечательные гравюры давно. Две гравюры мы выставляли, но сегодня, мы впервые показываем их полностью», - подчеркнула во время открытии выставки директор музея Татьяна Стромская. Всего на выставке представлена 21 гравюра. На них изображены архитектурные памятники Каталонии. При этом все офорты сопровождаются описанием самого путешественника. «Офорт –это техника глубокой печати, когда изображение создается на металлической доске с помощью травления кислотой. Эта техника возникла еще в ХV веке, а с ХVII века получает особо распространение . Зачастую офорты выполнялись несколькими художниками , и каждый отвечал за свою операцию – создание рисунка, нанесение рисунка на металлическую доску, травление печати. Имена каждого художника, принимавшего участие в создании офорта гравировалось под изображением. Офорты музейного собрания выполнены рисовальщикам Лижье, Мулинье, Шарлем Персье и граверами Декувовиле, Бенуа, Леграном», - рассказали посетителям новой выставки специалисты музея. Увидеть уникальные гравюры французских художников горожане и гости города могут до конца января.























