+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 2 °С
USD 384.63 EUR 427.98
RUB 6.08 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Уникальные гравюры французских художников впервые показали в Семее

13 Декабря 2019 20:25
Поделиться:
Уникальные гравюры французских художников впервые показали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в областном музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых открылась выставка офортов (гравюра) французских художников начала ХIХ века, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Восточном Казахстане выбрали лучших молодых художников
Художники Атырау будут изданы под одной обложкой Выставка казахстанских художников прошла в Ташкенте Белорусский художник расписал стену жилого комплекса в Алматы

На выставке представлены офорты из альбома «Путешествие по живописным и историческим местам Испании», выполненные французскими художниками для иллюстрирования одноименной книги путешественника, политика, антиквара, художника Александра де Лаборда.


«Приобрели эти замечательные гравюры давно. Две гравюры мы выставляли, но сегодня, мы впервые показываем их полностью», - подчеркнула во время открытии выставки директор музея Татьяна Стромская. Всего на выставке представлена 21 гравюра. На них изображены архитектурные памятники Каталонии. При этом все офорты сопровождаются описанием самого путешественника. «Офорт –это техника глубокой печати, когда изображение создается на металлической доске с помощью травления кислотой. Эта техника возникла еще в ХV веке, а с ХVII века получает особо распространение . Зачастую офорты выполнялись несколькими художниками , и каждый отвечал за свою операцию – создание рисунка, нанесение рисунка на металлическую доску, травление печати. Имена каждого художника, принимавшего участие в создании офорта гравировалось под изображением. Офорты музейного собрания выполнены рисовальщикам Лижье, Мулинье, Шарлем Персье и граверами Декувовиле, Бенуа, Леграном», - рассказали посетителям новой выставки специалисты музея. Увидеть уникальные гравюры французских художников горожане и гости города могут до конца января.







Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Культура,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив