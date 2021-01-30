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Уникальные двусторонние домбры изготавливает житель ВКО

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
30 Января 2021, 13:21
Уникальные двусторонние домбры изготавливает житель ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Уникальные двусторонние домбры делает житель села Шымкора Восточно-Казахстанской области Жанарбек Казезулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Не только в селе, но и в области его называют музыкальных дел мастер. Технологию изготовления национального казахского инструмента народный умелец унаследовал от отца и деда, а теперь передает сыновьям.

Двусторонние домбры – это редкость, и звучание у них особое. При этом каждая домбра – это произведение искусства. Ведь для каждой с особой тщательностью выбирается материал, как правило, это высушенные и выструганные бруски из березы и клена. Эти породы деревьев дают инструменту особый тембр, говорит музыкальных дел мастер Жанарбек Казезулы.

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Я стараюсь делать разные домбры, как для профессионалов, так и для детей. Помогаю молодежи приобщаться к высокому искусству. Очень приятно, что мой труд ценят. Часто участвую в выставках, представляю свои творения.

На изготовление одной домбры уходит неделя, а то и больше. Образцы бывают разные, и порой очень сложные, и в одиночку не сделаешь. Поэтому в напарниках у Жанарбека его сынишка Есиль. Он уже может и корпус домбры выточить и секреты мастерства отца постигает. А чтобы работа спорилась, поет народные песни.

Кстати, своим друзьям и соседям Жанарбек дарит домбры. Говорит, в каждом доме должна звучать мелодия. Детишки должны смотреть и учиться музыке. И сейчас практически в каждом сельском доме есть домбра музыкального мастера. Наверное, еще и за это село Шымкора местные жители называют мелодичным. Особенно гордится мастер тем, что летом, когда проходят парады оркестров, практически в каждом музыкальном коллективе звучат и солируют его домбры.

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