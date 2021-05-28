Уникальные дела осуждённых в годы репрессий представлены в музее в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В музее департамента полиции Костанайской области проходят экскурсии ко Дню памяти жертв политических репрессий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Департаменте полиции Костанайской области проходит выставка уникальных дел, приуроченная Дню памяти жертв политических репрессий. Более четырех тысяч уголовных дел находятся в архиве департамент полиции, людей, которые незаконно осуждены в годы репрессий.

Хранитель Музея Танаткан Дельмухамбетов рассказал посетителям, что в пик политических репрессий в 1937 году по таким делам большинство осужденных приговаривались к высшей мере наказания. Наибольшее количество уголовных дел в отношении репрессированных возбуждено по статье 58 УК РСФСР, которая предусматривала ответственность за антисоветскую пропаганду.

«В специальном государственном архиве ведомства находятся на хранении уголовные дела, по которым незаконно осуждены и впоследствии реабилитированы 4349 лиц. Это одна из особых дат в истории нашей страны. Мы всегда чтим память о жертвах политических репрессий», - отметил Т. Дельмухамбетов.

К примеру, в архиве хранится уголовное дело на Хабибулу Башаеву. Оно представлено на выставке вместе с его фотографией и подлинником заявления о своей невинности, датированные 27 октября 1937 года. В феврале 1938 года военной коллегией Верховного Суда СССР Башаев Хабибула был приговорен к расстрелу, реабилитирован 1 марта 1958 года.

По аналогичному обвинению был незаконно расстрелян секретарь партии Амангельдинского района Хайруш Измайлов. В 1959 году реабилитирован за отсутствием доказательств в причастности к повстанческой националистической антисоветской организации.

Краткая информация обо всех подвергшихся репрессиям, но реабилитированных граждан представлена на республиканском сервисе «Мемориал» ведомственного web-портала МВД РК, посредством которого любой гражданин может найти сведения о своих репрессированных родственниках.

Как отметил посетитель выставки директор областного русского театра драмы Юрий Ивлев, это одна из самых трагических историй Казахстана - массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек. В период с 1921 по 1954 годы в Казахстане было осуждено 100 тысяч человек, к 25 тысячам из них была применена высшая мера наказания - расстрел.

В высшей мере наказания в Костанайской области осуждены 1251 человек, или более 30% от общего числа репрессированных.

Осуждению и расстрелам подвергались также и женщины. Только по двум групповым делам так называемых «церковников» расстреляно 24 женщины-монашки, единственная вина которых состояла в том, что они верили в Бога. В целом и мусульмане, и православные священнослужители осуждались за приверженность своей вере, за стремление отправлять религиозные обряды даже в обстановке запрета со стороны власти.