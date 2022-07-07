7 Июля 2022 13:14

Уникальные артефакты эпохи сарматов обнаружили археологи в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Уникальные артефакты эпохи сарматов обнаружены в Атырауской области в ходе научно-исследовательской экспедиции в Кызылкогинском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Археологам в одном из курганов удалось обнаружить останки женщины с золотыми украшениями. При этом, несмотря на предполагаемый период захоронения – VI-IV века до нашей эры, останки хорошо сохранились. На шее у женщины было обнаружено ожерелье из желтого металла, предположительно, из золота, состоящее из шаровидных фигур. А также железные браслеты на обеих руках, железный нож, бронзовые игла и зеркало с ручкой, отполированное желтым металлом, блестящий камень размером три на четыре сантиметра. Это горная порода камней и пока остается загадкой, как такой предмет попал к сарматам»,- говорит младший научный сотрудник историко-краеведческого музея Ерлан Тлеккабылов.

Известно о нескольких десятка курганных захоронений в Кызылкогинском районе Атырауской области. Все они были разграблены многие века назад. Но грабители вскрывали в основном центральное, самое богатое захоронение. Поэтому археологи стараются вести раскопки по бокам курганов, где им и попадаются уникальные артефакты.

Все обнаруженные предметы доставлены в музей, где пройдут экспертизу. Затем они пополнят экспозиции музея, посвященные древней истории Прикаспия.



