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Уникальную способность Елбасы назвал Бауыржан Байбек

19 Марта 2020 17:59
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Уникальную способность Елбасы назвал Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В чем заключается уникальность успеха модели Елбасы, выразил мнение первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Понятие «Модель Елбасы» прочно вошло в экспертный и информационный дискурс. Это множество успешных слагаемых. В их числе профессиональные и личные качества Нурсултан Абишевича, политический авторитет и способность предвидеть ход истории, огромный жизненный опыт. Это стратегическое мышление, мудрость и дальновидность, способность формировать эффективную команду, умение разбираться в людях и доверять им. А самое главное – это ответственное лидерство. Особо хочу остановиться, на мой взгляд, на одном из главных. Ответственное лидерство проявлялось, в первую очередь, в постоянном движении вперед», - сказал Бауыржан Байбек в интервью газете Liter.kz .

В интересах страны и народа Елбасы приходилось принимать крайне непопулярные меры, продолжил первый заместитель партии.

«И пока одни рассуждали, он действовал, воплощая свои реформы в жизнь. И сегодня есть те, кто пытается передергивать факты, ставить под сомнение успехи, «белое» называть «черным». Да, может быть, не всегда все получалось гладко. Но, как гласит народная мудрость: «Не ошибается только тот, кто не работает», а «Дорогу осилит идущий». И сейчас этот курс продолжается. Более того, он активно поддерживается, сохраняется и реализуется в госполитике», - отметил Б. Байбек.

По словам Бауыржана Байбека, «в нашей стране реформы никогда не останавливались, а в центре всегда были интересы и благополучие наших сограждан».

«Еще одна уникальная способность Первого Президента – это находить «золотую середину» в водовороте различных мнений. Это отражено и в политической платформе партии «Nur Otan», в идеологии центризма. В умении предвидеть, предложить неординарные решения, взять ответственность, обеспечить реализацию реформ и заключается успех «модели Назарбаева», - заключил первый заместитель партии.


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Ключевые слова: История Казахстана, Первый Президент - Елбасы,
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Акбота Кузекбай

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