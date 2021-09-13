Уникальную операцию сделали подростку в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Специалисты Шымкентской городской клинической детской больницы и городской больницы №1 провели сложную операцию 13-летнему ребенку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Врачи хирургическим путем удалили большую опухоль, образовавшуюся в горле подростка. По согласованию с главврачами обеих больниц, пациент был обследован и госпитализирован.

По словам специалистов, опухоли такого объема в районе щитовидной железы, а она достигла у пациента 10 см в диаметре, являются редкостью. Операция по ее удалению длилась полтора часа. Хирурги во главе с главным врачом городской клинической больницы №1 Абылаем Донбаем и заместителем по хирургической работе городской детской клинической больницы Сарыбаем Султангали с ювелирной точностью полностью удалили опухоль. По словам врачей, операция прошла успешно. Сейчас состояние пациента хорошее.

«Из-за нарушения функции щитовидной железы ее размеры у больного с каждым годом становились все больше. В результате каждый день его жизни мог стать последним, потому что опухоль мешала нормально дышать и говорить», – сказал главный врач городской клинической больницы №1 Абылай Донбай.

Подобная операция в детской больнице была проведена впервые. Хирурги говорят, что во время операции получили бесценный опыт от квалифицированного специалиста, и теперь готовы и сами проводить операции на щитовидной железе.

«В текущем году в детской больнице открыт педиатрический отдел по профилю эндокринологии. Более того, за счет средств больницы готовится врач-резидент по специальности эндокринолог. В целом, сейчас жители города имеют возможность получить специализированную помощь в городской детской больнице», - пояснили в МЗ РК.