Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Уникальную операцию провели столичные медики ребенку из Атырау
22 Сентября 2022, 21:52

Уникальную операцию провели столичные медики ребенку из Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мальчик родился с двусторонней микротией и атрезией слухового прохода. Когда ему было 3 года родители приобрели промежуточный аппарат, который носится на бандаже и надевается в раннем возрасте, чтобы ребенок не отставал в развитии, пока не дорастет до операции. Теперь 5-летний мальчик сможет снять временный аппарат, поскольку столичные врачи провели ему операцию в рамках ОСМС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Операции по имплантации аппарата костной проводимости начали проводиться в рамках медстрахования в Казахстане в этом году. Ранее лорхирурги Многопрофильной городской детской больницы №2 тоже производили такие операции, но импланты в стационар поступали в рамках гуманитарной помощи. Операция относится к инновационным методам лечения и считается высокотехнологичной медицинской услугой.

«Одна из категорий детей, подпадающих под такую операцию – это пациенты с микротией и атрезией. Это два разных диагноза, но они почти всегда «идут» вместе. Микротия – это отсутствие или недоразвитие ушной раковины. При атрезии слуховой проход или резко сужен, или отсутствует вообще - это врожденный порок развития. Это больная тема для мам, у которых растут дети с такими диагнозами», - отметил заведующий лор отделением МГДБ №2 Арман Абилев.

Операция показана детям с двусторонней тугоухостью, то есть когда слух отсутствует с двух сторон или резко сужен слуховой проход.

«Теперь в рамках ОСМС мы будем делать такие операции регулярно. Такую операцию делают примерно с 4 лет и старше. Суть операции в том, что благодаря вживленному в череп импланту звук начинает проводиться через кости. Возникает вибрация, которая передается на внутреннее ухо, и ребенок начинает слышать», - добавил лор-хирург.

Ребенок ранее оперировался индийским врачом в одной из частных клиник Казахстана, где ему пытались открыть слуховой проход естественным путем. Но в таких случаях довольно часто возникает закрытие прохода. В мировой практике уже отходят от таких операций в виду частых рецидивов.

Сейчас у пациента ранний послеоперационный период, он получает послеоперационную поддерживающую терапию. Скоро ребенок будет выписан и поедет домой под наблюдение атырауских отоларингологов. Примерно через месяц к импланту будет присоединен речевой процессор. Его нужно будет менять каждые пять лет, а вот сам имплант не потребует переустановок.


Новости по теме
Фестиваль футбола в честь Дня Республики проведут в Астане
Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
«Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Торпедо»
Читайте также
Меры поддержки бедных в странах Центральной Азии обогащают богатых – Всемирный банк
Больше всего население Центральной Азии беспокоит рост инфляции – опрос
«Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Торпедо»
Доход 20 млн человек в Центральной Азии ниже $6,8 в день
Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 октября
Более 38 тысяч пар поженились в Казахстане этим летом
Фестиваль футбола в честь Дня Республики проведут в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
2 Взрыв автоцистерны с дизтопливом предотвратили в Атырауской области
3 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Каннского фестиваля
4 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив