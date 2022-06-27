27 Июня 2022 05:55

Уникальную операцию провели 4-летнему ребенку с сильными ожогами в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице комбустиологи Многопрофильной городской детской больницы №2 четырехлетнему ребенку провели уникальную операцию после термического ожога пламенем, передает МИА «Казинформ».

«У мальчика было поражено 50% поверхности тела. Последствия перенесенного ожога. Постожоговая рубцовая контрактура шеи, обеих плечевых, лучезапястных суставах суставов. Данная операция проводилась пациентке бесплатно по системе ОСМС», - сообщили в пресс-службе филиала по г.Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Мальчик получил глубокие ожоги третьей АБ степени шеи, туловища, рук. В последующем образовался глубокий обезображивающий и ограничивающий движения головы рубец. Последствия перенесенного ожога – это гипертрофические рубцы шеи, туловища, обеих верхних конечностей, приводящая контрактура шеи 3 степени, приводящая контрактура обеих плечевых суставов 2 степени.

По словам заведующего отделении комбустиологии Многопрофильной городской детской больницы №2 Бахытхана Сагидолды, у мальчика наблюдались гипертрофические рубцы бледно-розовой окраски по передней поверхности шеи, грудной клетки, обоих плечевых суставов, медиальной поверхности обеих предплечий.

«Подбородок был припаян к груди, имеется деформация лица. Нижняя губа смещена вниз с обнажением зубов нижней челюсти, шея в порочном положении за счет грубого рубцового конгломерата. Поворот и наклон головы отсутствуют. На передней поверхности груди и на обеих плечах такие же гипертрофические рубцы в виде рубцовых тяжей, образующие «парус» в подмышечных областях, приведшие к приводящей контрактуре обоих плечевых суставов. Угол отведения в плечевых суставах 90 градусов», - пояснил он.

В столичной больнице пациенту провели рассечение рубцов шеи, устранение приводящей контрактуры шеи, пластику кожно-жировыми лоскутами на питающей ножке.

«В раннем послеоперационном периоде у нашего пациента отмечается полное приживление перемещенных лоскутов, голова выведена из порочного положения, послеоперационные раны зажили первичным натяжением. Использованный метод лечения позволил добиться хорошего функционального результата уже после первого этапа операции. В последующем оперативные вмешательства будут выполняться с целью коррекции косметических дефектов. Надеемся, что мама пациента привезет сына к нам в июле и продолжит лечение», - резюмировал доктор.