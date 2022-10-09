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    21:21, 08 Октябрь 2022 | GMT +6

    Уникальную операцию по вживлению слухового импланта провели 5-летнему мальчику в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пятилетний Ануар родился с двусторонней микротией и атрезией слухового прохода. В три года родители приобрели ему временный аппарат, который носится на бандаже и надевается в раннем возрасте, чтобы ребенок не отставал в развитии, пока не дорастет до операции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    «Под такую операцию подпадают дети с микротией и атрезией. Это два разных диагноза, но они почти всегда «идут» вместе. Микротия – это отсутствие или недоразвитие ушной раковины. При атрезии слуховой проход или резко сужен, или отсутствует вообще - врожденный порок развития. Это больная тема для мам, у которых дети с такими диагнозами», - сказал заведующий ЛОР-отделением МГДБ №2 г.Астаны Арман Абилев.

    Операция по имплантации аппарата костной проводимости, которая относится к инновационным и считается высокотехнологичной медицинской услугой (ВТМУ), с этого года проводится за счет ОСМС.

    Ранее, по словам хирургов, такие импланты в стационар поступали в рамках гуманитарной помощи.

    «Теперь за счет средств медстрахования, а это значит детям бесплатно, мы будем делать такие операции регулярно малышам с 4 лет и старше. Благодаря вживленному в череп импланту звук начинает проводиться через кости. Возникает вибрация, которая передается на внутреннее ухо, и ребенок начинает слышать», - сказал завотделением.

    Ранее ребенка оперировал индийский врач в одной из частных клиник Казахстана, пытаясь открыть слуховой проход естественным путем. Но в таких случаях довольно часто происходит обратный процесс, закрытие прохода. В мировой практике уже отходят от таких операций в виду частых рецидивов.

    Сейчас у Ануара ранний послеоперационный период, он на поддерживающей терапии. Скоро он выпишется и поедет домой под наблюдение атырауских отоларингологов.

    Примерно через месяц к импланту будет присоединен речевой процессор. Его нужно будет менять каждые пять лет, а вот сам имплант не потребует переустановок.



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