Уникальную операцию по установке импланта провели врачи Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в больнице скорой медицинской помощи пациенту с переломом головки плечевой кости установлен имплант, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе областного управления здравоохранения отметили, что это уникальная операция проведена впервые в рамках ОСМС. Для операции врачи Центра политравмы и ортохирургии использовали дорогостоящий и качественный имплант производства Франции.

Как поделился врач травматолог-ортопед Дамир Сыдыков, до сегодняшнего дня подобный вид операции еще не был проведен в стенах центра, ограничивались в таких случаях остеосинтезом – методом сращивания кости при тяжелых оскольчатых переломах.

«58-летняя жительница Семея поступила в БСМП после тяжелой травмы. Был установлен многофрагментарный перелом плечевой кости. Учитывая возраст и сопутствующие болезни пациентки было решено о высокотехнологичной операции в виде установки импланта», — рассказал Дамир Садыков.

Он отметил, что операция прошла успешна, и после нескольких недель первого этапа реабилитации пациентка была выписана домой с выздоровлением.

«Плечо – самый подвижный сустав. Утрата нормального диапазона движений вследствие болезни или травмы сильно ухудшает качество жизни человека, а иногда даже ставит ее под угрозу. Доступность данного вида операций на суставах должна в итоге позволить полностью закрывать эту потребность и наши жители смогут получать эту услугу, не выезжая из области», -сказал врач Центра политравмы и ортохирургии БСМП Семея.

Врачами поэтапно освоены современные методы лечения в области эндопротезирования.