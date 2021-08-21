Уникальную операцию на сердце успешно провели подростку столичные врачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первую в СНГ операцию по установке самого маленького в мире электрокардиостимулятора провели в столице в Центре сердца. Опытные кардиохирурги прооперировали 14-летнего мальчика с врожденным пороком сердца. Об этом сообщает пресс-служба филиала по городу Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования», передает МИА «Казинформ».

Ребенку в семь лет исправили дефекты межжелудочковой перегородки и трикуспидального клапана, однако эта операция привела к часто возникающему осложнению – АВ-блокаде третьей степени.

«При такой блокаде в сердце отсутствует связь между предсердиями и желудочками. Это приводит к тому, что предсердия и желудочки бьются вразнобой, хотя сердце должно работать синхронизированно. Подобное состояние крайне опасно для человека и требует незамедлительного лечения. Что и было сделано: пациенту сразу после операции имплантировали привычный всем электрокардиостимулятор (ЭКС) с электродами, – рассказали специалисты Центра сердца.

Однако за это время ребенок вырос, а это означает, что имплантированный ЭКС уже не подходит по размерам: электрод начинает натягиваться. На рентген-снимке это выглядит в виде дуги, в нормальном же состоянии электрод должен быть волнообразным, объясняют специалисты. Существует повышенный риск разрыва электрода, после которого работа сердца снова будет заблокирована.

«Мы решили удалить прежнюю систему ЭКС, так как она уже не подходит пациенту. После чего мы провели имплантацию нового безэлектродного ЭКС Micra AV. Состояние пациента заметно улучшилось, а синхронизация между предсердиями и желудочками достигла 80 процентов», – рассказывает заведующий отделением интервенционной аритмологии Центра Сердца Аян Сулейменович Абдрахманов.

Micra AV – это самый маленький безэлектродный электростимулятор в мире размером всего с таблетку, имеющий функцию двухкамерной стимуляции. Его устанавливают только в правом желудочке – одной камере сердца. Но работает как двухкамерный за счет распознавания предсердных сокращений.

Micra AV помогает синхронизировать работу предсердий и желудочков, при этом исключить осложнения, связанные с электродами. В этом и состоит уникальность данной системы. Проще говоря, этот ЭКС синхронизирует работу сердца.