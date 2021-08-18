Уникальную операцию на позвоночнике провели алматинские врачи
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Нейроонкологи КазНИИОР провели уникальную операцию по удалению опухоли в позвоночнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Онкологами-нейрохирургами Казахского НИИ онкологии и радиологии проведена очередная высокотехнологичная операция.
41-летняя пациентка поступила к онкологам с жалобами на сильные боли в спине. По этой причине она не могла ходить и даже лежать. До этого она обращалась в различные больницы Алматы, но провести ей операцию смогли только в условиях КазНИИОР.
«Пациентка 1980 года рождения поступила с опухолевым поражением 3-го поясничного позвонка, осложненного компрессионным переломом. Опухолевый процесс сдавливал корешки спинного мозга, что вызывало у пациентки выраженную боль при ходьбе, она хромала на одну ногу, из-за боли не могла спать, все время была на обезболивающих. На КТ мы увидели полностью пораженное тело позвонка. Было решено провести хирургическое вмешательство- спондилодез, чтобы удалить опухоль и восстановить поврежденный позвоночник с помощью специальных металлоконструкций. Сама опухоль отправлена на гистологию, чтобы определить - злокачественная она или доброкачественная», - рассказал хирург-нейроонколог Центра нейроонкологии КазНИИОР Айдар Искаков.
Спондилодез - это высокотехнологичная операция с использованием специальных инструментов, очень высокой степени сложности. Хирургическое вмешательство проходит с применением значительной дозы рентген-излучения, поэтому хирурги работают в специальной защитной свинцовой экипировке.
«Первым этапом устанавливается транспедикулярная фиксация, для восстановления оси у пациентки и устранения компрессии позвонка. Затем в позвоночники устанавливаются специальные винты, между ними крепится титановая конструкция. Все это осуществляется под рентген-контролем, с помощью переносной рентген установки. Продолжительность операции около трех часов», - рассказал заведующий Центром нейроонкологии КазНИИОиР Берик Исатаев.
Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно и уже готовится к выписке.
Отметим, что данная высокотехнологичная и дорогостоящая операция - спондилодез доступна в КазНИИОР для всех нуждающихся в ней пациентов. Для этого необходимо получить направление через портал госпитализации.
- Очередной розыгрыш iPhone 12 и других ценных призов среди вакцинированных пройдёт в Нур-Султане
- В ВОЗ заявили, что дельта-штамм «обгоняет» реагирование на него служб здравоохранения
- 300 тысяч деревьев посадят в Алматы осенью
- 208 квот по программе «Аңсаған сәби» выделили в СКО
- В столице для горожан доступны три вида вакцин против COVID-19
- Сагинтаев призвал алматинцев вместе переломить ситуацию в борьбе с коронавирусом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана