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Уникальную операцию на позвоночнике провели алматинские врачи

18 Августа 2021 20:47
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Уникальную операцию на позвоночнике провели алматинские врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Нейроонкологи КазНИИОР провели уникальную операцию по удалению опухоли в позвоночнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Онкологами-нейрохирургами Казахского НИИ онкологии и радиологии проведена очередная высокотехнологичная операция.

41-летняя пациентка поступила к онкологам с жалобами на сильные боли в спине. По этой причине она не могла ходить и даже лежать. До этого она обращалась в различные больницы Алматы, но провести ей операцию смогли только в условиях КазНИИОР.

«Пациентка 1980 года рождения поступила с опухолевым поражением 3-го поясничного позвонка, осложненного компрессионным переломом. Опухолевый процесс сдавливал корешки спинного мозга, что вызывало у пациентки выраженную боль при ходьбе, она хромала на одну ногу, из-за боли не могла спать, все время была на обезболивающих. На КТ мы увидели полностью пораженное тело позвонка. Было решено провести хирургическое вмешательство- спондилодез, чтобы удалить опухоль и восстановить поврежденный позвоночник с помощью специальных металлоконструкций. Сама опухоль отправлена на гистологию, чтобы определить - злокачественная она или доброкачественная», - рассказал хирург-нейроонколог Центра нейроонкологии КазНИИОР Айдар Искаков.

Спондилодез - это высокотехнологичная операция с использованием специальных инструментов, очень высокой степени сложности. Хирургическое вмешательство проходит с применением значительной дозы рентген-излучения, поэтому хирурги работают в специальной защитной свинцовой экипировке.

«Первым этапом устанавливается транспедикулярная фиксация, для восстановления оси у пациентки и устранения компрессии позвонка. Затем в позвоночники устанавливаются специальные винты, между ними крепится титановая конструкция. Все это осуществляется под рентген-контролем, с помощью переносной рентген установки. Продолжительность операции около трех часов», - рассказал заведующий Центром нейроонкологии КазНИИОиР Берик Исатаев.

Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно и уже готовится к выписке.

Отметим, что данная высокотехнологичная и дорогостоящая операция - спондилодез доступна в КазНИИОР для всех нуждающихся в ней пациентов. Для этого необходимо получить направление через портал госпитализации.


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#Алматы   #Здравоохранение  
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Автор:

Гульзат Сахова

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