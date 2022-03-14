Уникальную операцию на открытом сердце провели павлодарские кардиологи

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре кардиологи сделали мужчине уникальную операцию на открытом сердце. Медики три часа делали больному операцию Бентала де Боно на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения с заменой аортального клапана механическим протезом и заменой восходящего отдела аорты синтетическим кондуитом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Павлодарские кардиологи на открытом сердце провели уникальную операцию 47–летнему пациенту», - сообщили в филиале по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Пациент, 1975 года рождения поступил в плановом порядке в отделение кардиохирургии с врождённым пороком сердца, бикуспидальным аортальным клапаном и недостаточностью аортального клапана 4-й степени. С 2017 года он наблюдался у кардиологов Павлодарского кардиоцентра.

«В конце 2021 года у меня начались сильная одышка, чувство дискомфорта за грудиной. После обращения к врачу-кардиохирургу диагностировано увеличение аортальной недостаточности, рекомендовано оперативное лечение в плановом порядке, так как в случае отказа от операции высок риск развития сердечной недостаточности с дальнейшей инвалидизацией, - рассказал пациент. - Благодаря обязательному соцмедстрахованию операцию провели мне совершенно бесплатно».

В конце февраля пациент был планово госпитализирован в Павлодарский кардиоцентр, отметили в фонде.

«Единственно возможным в сложившейся ситуации способом лечения было проведение операции Бентала де Боно на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения с заменой аортального клапана механическим протезом и заменой восходящего отдела аорты синтетическим кондуитом. Операция длилась три часа; было непросто, но благодаря слаженной работе, профессионализму и таланту специалистов-хирургов, операция прошла успешно», - сказал врач–кардиохирург Дархан Даиров.

Сейчас пациент находится в постоперационном периоде. Он активен и переведён в профильное отделение, врачи оценивают его самочувствие как хорошее. В ближайшие дни планируется его выписка на амбулаторное лечение. Дорогостоящая, высокотехнологичная медицинская услуга оказана пациенту в рамках ОСМС и оплачена Фондом медицинского страхования.

«Благодаря ОСМС такие высокотехнологичные медуслуги доступны всем застрахованным гражданам, а в экстренных случаях – всем пациентам. К примеру, стоимость такой операции незастрахованному гражданину обошлась бы более, чем в два миллиона тенге», - уточнил директор филиала по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлан Касимов.