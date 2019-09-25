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вчера 21:52
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Уникальную операцию на открытом сердце недоношенного младенца провели в Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Детский кардиохирург из Актау Ернур Ордабаев провёл уникальную операцию на открытом сердце недоношенной малышки. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.
На базе областного перинатального центра «Мать и дитя» детский кардиохирург Ернур Ордабаев провёл уникальную операцию на открытом сердце недоношенного ребенка по лигированию (закрытию) открытого артериального протока.
«Малышка родилась недоношенной, весила всего 1100 граммов. У малышки открытый артериальный проток заливал лёгкие, что тормозило нормальное развитие девочки. После операции малышка чувствует себя хорошо. На 37-ые сутки после рождения вес ребёнка составляет уже 2669 граммов. Сейчас малышка чувствует себя хорошо и уже дома с мамой», - сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области Нурбол Окуов.
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