Уникальную операцию на открытом сердце недоношенного младенца провели в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Детский кардиохирург из Актау Ернур Ордабаев провёл уникальную операцию на открытом сердце недоношенной малышки. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

На базе областного перинатального центра «Мать и дитя» детский кардиохирург Ернур Ордабаев провёл уникальную операцию на открытом сердце недоношенного ребенка по лигированию (закрытию) открытого артериального протока.

«Малышка родилась недоношенной, весила всего 1100 граммов. У малышки открытый артериальный проток заливал лёгкие, что тормозило нормальное развитие девочки. После операции малышка чувствует себя хорошо. На 37-ые сутки после рождения вес ребёнка составляет уже 2669 граммов. Сейчас малышка чувствует себя хорошо и уже дома с мамой», - сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области Нурбол Окуов.