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Уникальную операцию на крестец провели столичные нейрохирурги

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Мая 2023, 02:18
Уникальную операцию на крестец провели столичные нейрохирурги Фото: филиал НАО «Фонд социального медицинского страхования».

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице врачи Национального центра нейрохирургии провели уникальную операцию и удалили крестец полностью, несколькими частями, сохраняя все нервы, которые проходят там. Операция стоимостью около 5 млн тенге проведена в системе ОСМС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на филиал НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Боли в пояснице и ногах у жительницы столицы Гаухар Ахметовой начались еще осенью прошлого года. Препараты, выписанные неврологом, ей не помогли. Злокачественную опухоль на крестце увидели радиологи на томографии. Вердикт врачей – нужна операция, лучевая терапия здесь бессильна. Она рассматривала все варианты. Обратилась к врачам Турции, Израиля. Врачи там сказали, что операция стоит 50 тысяч евро, но не могут гарантировать положительного результата после операции. Задумавшись, женщина обратилась за медицинской помощью к врачам Национального центра нейрохирургии.

«По стандартной методике крестец удаляется полностью, вместе с нервами. Соответственно, для пациента это несёт не очень хорошие последствия – это онемение, проблемы с мочеиспусканием, обездвиженность и т.д. Уникальность операции заключается в том, что мы удалили крестец полностью, несколькими частями, но при этом сохранили все нервы, которые проходят там», - пояснил врач-нейрохирург Талгат Керимбаев.

Крестцовая кость – своеобразный центр тяжести. Она распределяет нагрузку, защищает внутренние органы. Врачи Центра нейрохирургии сохранили пациенту все жизненно важные функции. Стоит отметить, что стоимость этой операции по ОСМС составляет около 5 млн тенге.

«Честно говоря, я не думала, что так быстро встану на ноги. Мое почтение за квалификацию отечественных врачей. Наши врачи сделали, наверное, ювелирную работу. Я убедилась, что у нас сильные специалисты. Спасибо огромное, очень им благодарна,». – сказала пациентка Гаухар Ахметова.

В ближайших планах медиков – заменять крестцовую кость титановым имплантатом. Имплантанты, как и их 3D-модели, изготавливать будут в Казахстане.

В Центре нейрохирургии проводятся в год свыше 4-х тысяч операций, в том числе и сложнейшие на позвоночнике.

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