Уникальную молочную пасту для лечения раненых солдат производили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в годы Великой Отечественной войны было налажено производство уникальной молочно-кислой пасты для лечения раненых солдат в госпиталях города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В письме заведующего лаборатории заквасок Всесоюзного научно-исследовательского института от 11 февраля 1942 года, которое хранится в КГУ «Центр документации новейшей истории» ВКО сообщается, что лаборатория заквасок, эвакуированного из Ленинграда в город Курган, проводит работу по лечению гнойных ран молочно-кислой пастой «НИМИ». Готовится препарат на чистых культурах ацидофильной палочки. Паста применялась в больницах Ленинграда и Кургана. Ее наносили толстым слоем на стерильную марлю и прикладывали к ранам. В результате такого лечения, прекращались воспалительные процессы, раны заполнялись гранулированной тканью и при перевязках не засыхала, а также свободно отделялась от ран.

В архивных документах отмечается об организации производства уникальной пасты и в Семипалатинске. Производить ее стали на Семипалатинской областной молочно-испытательной лаборатории. В частности, ее применяли для лечения пациентов самого крупного в городе эвакуационного госпиталя №3593.

«По предложению Семипалатинского облздравотдела эвакогоспиталем ведется научно-практическая работа по применению молочно-кислой пастой по лечению ран. В настоящее время находится на лечение 26 человек. Предварительные результаты лечения пастой дали прекрасный эффект. Дальнейшее углубленное наблюдение над лечением производится», - писал начальник медчасти госпиталя, доктор Ломшаков.

В письме отмечается, что произведенная в Семипалатинске паста является хорошим лечебным средством для лечения гнойных ран. Она готовится на обычном молоке и не требует для своего изготовления дефицитных медикаментов. При этом пасту можно готовить в любом месте, где имеется чистая комната, автоклав, термостат и микроскоп, а также специалист по молочному делу.

Кроме того, заведующий лаборатории пишет, что данная паста имеет положительные действия по лечению ожогов и обморожений, отмечая, что ацидофилин также дает прекрасные результаты по лечению воспалительных процессов в гинекологии. Специалист при этом напоминает, что ацидофилин большую роль играет при лечении поносов, дизентерии и брюшного тифа в летнее время.

В архивном письме подчеркивается, что паста поможет быстро поднять на ноги тысячи бойцов и поэтому необходимо развернуть работу по ее применению в Семипалатинской области, как в госпиталях, так и в ветлечебницах. Так как препарат можно еще использовать для лечения гнойных ран животных во время посевной компании.

На снимке - коллектив эвакогоспиталя 3593