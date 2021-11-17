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Уникальную модернизацию автоцистерны провели акмолинские пожарные
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Переданная автоцистерна была настолько модернизирована акмолинскими спасателями, что стала многофункциональной и даже уникальной, и теперь позволит тушить пожары в безводной местности, а также поможет сотрудникам при аварийно-спасательных работах паводкового периода, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, АЦ-10 была передана с государственного материального резерва МЧС Республики Казахстан в 2021 году в ДЧС Акмолинской области и введена в боевой расчет в СПЧ-2 города Кокшетау.
«АЦ-10 на базе КАМАЗ на шасси высокой проходимости с колесной формулой 6х6, вместимость цистерны составляет 10 куб. м воды, объем бака для дизельного топлива - 550 литров. Осенью этого года данный автомобиль прошел модернизацию сотрудниками СПЧ-2 города Кокшетау. Были повышены тактические возможности автоцистерны при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ паводкового периода. Модернизация позволила автомобилю стать многофункциональным и уникальным в своем роде», - отметили в ведомстве.
В ходе модернизации на шасси установили бензиновую грязевую мотопомпу производительностью 30 л/с, установлены сухотрубы для закачки воды в мотопомпу и пожарные автоцистерны, отсек для ПТВ, где имеются напорные пожарные рукава, трехходовое разветвление, ручные пожарные стволы, рукавные зажимы и задержки, оснастили специальными креплениями для шанцевого инструмента и пожарной колонки.
По словам спасателей, автомобиль будет использоваться при тушении пожаров в безводной местности, лесостепных пожарах, крупных и развившихся пожарах, при горении полигона твердых бытовых отходов, а также при проведении аварийно-спасательных работ паводкового периода.
«Тактические возможности модернизированного пожарного автомобиля АЦ-10 включают подачу огнетушащего вещества – воды в очаг пожара ручными стволами с помощью мотопомпы, забор воды в цистерну с помощью мотопомпы из естественного или искусственного водоема, забор воды из цистерны одновременно двумя пожарными автоцистернами, а также заправку водой в цистерну с пожарного гидранта», - добавили в ведомстве.
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