Уникальную методику обнаружения следов рук освоили криминалисты СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Криминалисты Северо-Казахстанской области одними из первых в стране освоили новую методику обнаружения и изъятия следов рук с человеческой кожи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, метод заключается в использовании химических реагентов, имеющихся у криминалистов.

«Их воздействие на кожу позволяет выявить следы рук, которые копируются на специальную металлическую пластину. Новшество может способствовать раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений - убийства, грабежи, разбои, изнасилования - которые сопровождаются физическим контактом жертвы и преступника. Активное участие во внедрении новой методики принял опытный криминалист Александр Хлевов, имеющий химическое образование», - рассказал заместитель начальника департамента полиции Енбек Сембин.

Многочисленные исследования проводили на добровольцах, которыми стали сотрудники оперативно-криминалистического управления. Криминалисты неоднократно выезжали в морг для проведения исследований на трупах.

«Двухмесячная кропотливая работа дала ожидаемый положительный результат. На коже живых лиц и трупов мы стали находить следы рук — от небольших фрагментов до следов, пригодных для идентификации личности. Принцип был известен уже давно, но из-за сложности применения методика не получила распространения. Нам удалось усовершенствовать её до возможности практического использования. Планируем дальнейшее улучшение методики», - сообщил руководитель управления Игорь Семенов.