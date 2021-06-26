РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:36, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Уникальную методику обнаружения следов рук освоили криминалисты СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Криминалисты Северо-Казахстанской области одними из первых в стране освоили новую методику обнаружения и изъятия следов рук с человеческой кожи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, метод заключается в использовании химических реагентов, имеющихся у криминалистов.

    «Их воздействие на кожу позволяет выявить следы рук, которые копируются на специальную металлическую пластину. Новшество может способствовать раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений - убийства, грабежи, разбои, изнасилования - которые сопровождаются физическим контактом жертвы и преступника. Активное участие во внедрении новой методики принял опытный криминалист Александр Хлевов, имеющий химическое образование», - рассказал заместитель начальника департамента полиции Енбек Сембин.

    Многочисленные исследования проводили на добровольцах, которыми стали сотрудники оперативно-криминалистического управления. Криминалисты неоднократно выезжали в морг для проведения исследований на трупах.

    «Двухмесячная кропотливая работа дала ожидаемый положительный результат. На коже живых лиц и трупов мы стали находить следы рук — от небольших фрагментов до следов, пригодных для идентификации личности. Принцип был известен уже давно, но из-за сложности применения методика не получила распространения. Нам удалось усовершенствовать её до возможности практического использования. Планируем дальнейшее улучшение методики», - сообщил руководитель управления Игорь Семенов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!