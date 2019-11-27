Уникальную колонну-сплиттер весом в 1200 тонн построили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау построили самую большую крупногабаритную колонну-сплиттер весом в 1200 тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Атырау началась операция по транспортировке самой большой крупногабаритной колонны-сплиттера (фильтра), предназначенной для разделения газа на строящийся газохимический комплекс. Оборудование было произведено на заводе ТОО «АтырауНефтеМаш» – уникальном предприятии по выпуску техники для нефтяной и газохимической отраслей. Как рассказал руководитель проекта Азамат Изтелеуов, вес изготовленной колонны составляет 1 200 тонн, длина – 105 метров, диаметр – более 11 метров. Она состоит из семи отдельных секций, но будет доставлена до места назначения целиком. Это уникальное оборудование, и доставка его до пункта назначения также требует уникального подхода. Как при строительстве, так и при транспортировке были применены неординарные инженерные решения. Несмотря на то, что сама конструкция имеет внушительный вес, нагрузка на ось самоходного модульного транспортера составляет всего 10 тонн. Поэтому повреждения дорожного покрытия не будет. По информации проектировщиков, перевозка будет осуществляться в светлое время суток в течение четырех дней со скоростью 3 км/ч. «Весь путь передвижения был согласован со всеми инстанциями, а для прохождения моста через железнодорожный путь пришлось строить объездную дорогу.





Необходимо было также демонтировать арки, светофоры, большое количество дорожных знаков, которые стали бы препятствием для прохождения колонны. После прохождения груза все это будет восстановлено», – сказал руководитель проекта Азамат Изтлеуов. Отметим, что крупногабаритная колонна будет применена в проекте на интегрированном газохимическом комплексе на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». Завершение строительства объекта планируется в 2021 году. Проект позволит производить до 500 тыс. тонн полипропилена в год. На сегодня строительные площадки проекта обеспечивают рабочими местами более 2 тыс. человек.



