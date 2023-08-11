Уникальную фабрику по переработке шламов посетил Алихан Смаилов
Ежегодно в процессе дробления и измельчения хромовой руды на Донском ГОКе образуется порядка 900 тыс. тонн шламовых отходов.
Технологичная и автоматизированная по передовым стандартам обогатительная фабрика позволит извлекать из шламов оксид хрома гравитационным способом обогащения. Полученный товарный концентрат будет содержать не менее 48,5% оксида хрома.
В целом новое предприятие позволит перерабатывать постоянно образующиеся отходы действующих производств и ранее накопленные шламы в объеме около 1,7 млн тонны в год. Премьер-Министр также подчеркнул, что фабрика внесет значительный вклад в улучшение состояния местной экологии.
«Этот проект очень важен. Самое главное – после переработки нужно хвостохранилища должным образом рекультивировать в соответствии со всеми экологическими стандартами, чтобы было минимальное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Правительство будет всячески поддерживать этот и другие проекты по переработке сырья», — сказал Алихан Смаилов.
Напомним, что находясь в Актюбинской области с рабочей поездкой, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов также ознакомился с состоянием канализационно-очистных сооружений (КОС) города Актобе и планами по строительству новых