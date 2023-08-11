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    18:39, 10 Август 2023 | GMT +6

    Уникальную фабрику по переработке шламов посетил Алихан Смаилов

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    Фото: t.me/KZgovernment
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Во время рабочей поездки в Актюбинскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью уникальной обогатительной фабрики по переработке шламов Донского горно-обогатительного комбината АО «ТНК «Казхром», открытой в Хромтауском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на UKIMET.

    Ежегодно в процессе дробления и измельчения хромовой руды на Донском ГОКе образуется порядка 900 тыс. тонн шламовых отходов. В настоящее время накоплено уже 14,5 млн тонн лежалых шламов, содержащих до 35% оксида хрома.

    Технологичная и автоматизированная по передовым стандартам обогатительная фабрика позволит извлекать из шламов оксид хрома гравитационным способом обогащения. Полученный товарный концентрат будет содержать не менее 48,5% оксида хрома.


    В целом новое предприятие позволит перерабатывать постоянно образующиеся отходы действующих производств и ранее накопленные шламы в объеме около 1,7 млн тонны в год. Премьер-Министр также подчеркнул, что фабрика внесет значительный вклад в улучшение состояния местной экологии.

    «Этот проект очень важен. Самое главное – после переработки нужно хвостохранилища должным образом рекультивировать в соответствии со всеми экологическими стандартами, чтобы было минимальное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Правительство будет всячески поддерживать этот и другие проекты по переработке сырья», — сказал Алихан Смаилов.


    Напомним, что находясь в Актюбинской области с рабочей поездкой, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов также ознакомился с состоянием канализационно-очистных сооружений (КОС) города Актобе и планами по строительству новых


    Теги:
    Актюбинская область Экономика Премьер-министр РК Промышленность
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