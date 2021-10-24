Уникальную археологическую находку обнаружили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские учёные обнаружили хорошо сохранившееся захоронение времен кимакского каганата. Причём, считается оно достаточно крупным и уникальным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24kz.

Археологи нашли останки воина с конём и погребальное сооружение представителя кимакской знати. Находки датируются IX-XI веками и, по мнению экспертов, представляют большую научную ценность.

Могильник кимако-кипчакского периода удивляет с каждым разом. Несколько лет назад здесь нашли деревянную колесницу. Сейчас археологам предстоит изучить целый погребальный комплекс.

Ергазы Токенов, инженер–лаборант археологического центра «Margulan Centre»: «Основная могила ограбленная. Там были останки лошади и останки человека. Всё перемешано. Форма самой могилы вытянутая. Возможно, грабители заходили отсюда, а возможно сама могила была такой формы».

Соседнее погребение, где похоронен знатный представитель кимакского народа, древние грабители не тронули. Возможно, были на это причины. Повезло еще и в том, что благодаря особому химическому составу почвы в этих местах, найденные артефакты сохранились до наших дней. В руки учёных попал богатый материал из металла, дерева, кожи и шелковых тканей.

Елена Тушева, заведующий лабораторией археологического центра «Margulan Centre»: «В центральном погребении, видимо, был человек очень знатный, занимавший высокий пост в свое время. Там можно увидеть сырцовые кладки. Фактически, эта традиция сохранилась до казахского ханства и позже вылилась в мавзолеи, широко известные в настоящее время».

Этот погребальный комплекс впервые начали изучать в 60 годы прошлого столетья. Потом о раскопках забыли. В последнее время исследование местности возобновили.

Алибек Кабылдин, сотрудник археологического центра «Margulan Centre»: «Здесь очень интересный памятник, почва позволяет сохранять органические изделия из дерева, из шелка. Как показала практика, в прошлый год мы находили изделия из шелка. Небольшие фрагменты. В этом году у нас интереснейшая находка, это захоронение с деревянным изделием в виде перекрытия, возможно, некая аналогия с табытом».

Еще две недели археологи будут на раскопках. Найденные артефакты извлекут в грунтовых блоках. Далее с помощью цифрового рентгена и компьютерной томографии тщательно изучат в археологическом центре.