8 Июля 2022 14:11

Уникальное тизерное фото Вселенной опубликовало NASA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тестовое изображение первых снимков глубокого космоса, сделанных телескопом «Джеймс Уэбб» представило NASA, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Astra news.

Тизерная фотография – результат 72 экспозиций работы телескопа в течение 32 часов, первые же полностью сформированные снимки должны быть опубликованы 12 июля. В заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства говорится, что изображение имеет некоторые неровные края, но все же является одним из самых глубоких изображений Вселенной, когда-либо сделанных.

Инфракрасные возможности телескопа «Джеймс Уэбб» позволяют ему заглянуть в прошлое, вплоть до Большого взрыва, который произошел 13,8 млрд лет назад.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» – самый крупный космический телескоп в мире с самым большим сегментированным зеркалом, диаметром в 6,5 метра.





Фото: www.astronews.ru