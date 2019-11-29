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вчера 17:55
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вчера 17:08
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Уникальное фото крохотной Земли сделали астрономы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда астрономов из Йельского университета в Коннетикуте, США, сделала снимок кометы 2I/Борисова в обсерватории им. Кека на Гавайях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «Все о космосе».
На снимке видно, что длина хвоста кометы составляет примерно 160 000 километров. Это значение примерно в 14 раз больше диаметра Земли и более чем на 40 процентов превышает расстояние от нашей планеты до Луны, говорится в сообщении.
«Мы были удивлены, насколько крохотной кажется Земля, если поместить ее на одном изображении с кометой из иной планетной системы», – сказал профессор астрономии Йельского университета Питер ван Доккум в сделанном заявлении.
Конечно же, размер хвоста кометы Борисова во много раз превышает размер ядра кометы, составляющего всего лишь 1,6 километра в поперечнике.
Эта комета была открыта в конце августа астрономом-любителем Геннадием Борисовым. Анализ скорости объекта и его траектории показал, что объект происходит из-за пределов Солнечной системы – то есть является вторым по счету известным «гостем» из межзвездного пространства после загадочного астероида Оумуамуа, впервые замеченного в октябре 2017 г.
Астрономы не могли увидеть астероид Оумуамуа до тех пор, пока он не пронесся мимо Земли на пути во внешнюю часть Солнечной системы – и это затруднило его подробное изучение.
Комета Борисова представляется намного более перспективной целью. Она до сих пор находится в Солнечной системе, а перигелий ее орбиты (ближайшая к Солнцу точка) ожидается 8 декабря, после чего примерно через три недели произойдет сближение кометы с Землей.
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