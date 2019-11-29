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Уникальное фото крохотной Земли сделали астрономы

29 Ноября 2019 07:43
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Уникальное фото крохотной Земли сделали астрономы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда астрономов из Йельского университета в Коннетикуте, США, сделала снимок кометы 2I/Борисова в обсерватории им. Кека на Гавайях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «Все о космосе».

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На снимке видно, что длина хвоста кометы составляет примерно 160 000 километров. Это значение примерно в 14 раз больше диаметра Земли и более чем на 40 процентов превышает расстояние от нашей планеты до Луны, говорится в сообщении.

«Мы были удивлены, насколько крохотной кажется Земля, если поместить ее на одном изображении с кометой из иной планетной системы», – сказал профессор астрономии Йельского университета Питер ван Доккум в сделанном заявлении.

Конечно же, размер хвоста кометы Борисова во много раз превышает размер ядра кометы, составляющего всего лишь 1,6 километра в поперечнике.

Эта комета была открыта в конце августа астрономом-любителем Геннадием Борисовым. Анализ скорости объекта и его траектории показал, что объект происходит из-за пределов Солнечной системы – то есть является вторым по счету известным «гостем» из межзвездного пространства после загадочного астероида Оумуамуа, впервые замеченного в октябре 2017 г.

Астрономы не могли увидеть астероид Оумуамуа до тех пор, пока он не пронесся мимо Земли на пути во внешнюю часть Солнечной системы – и это затруднило его подробное изучение.

Комета Борисова представляется намного более перспективной целью. Она до сих пор находится в Солнечной системе, а перигелий ее орбиты (ближайшая к Солнцу точка) ожидается 8 декабря, после чего примерно через три недели произойдет сближение кометы с Землей.

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Ключевые слова: Освоение космоса,
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Сара Кабикызы

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