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вчера 23:16
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Уникальная противоожоговая кровать для детей появилась в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Уникальная высокотехнологичная противоожоговая медицинская кровать для детей появилась в многопрофильной областной детской больнице. На сегодняшний день это единственная подобная кровать во всем регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С недавнего времени Акмолинская область стала одним из немногочисленных регионов РК, имеющих в своем арсенале противоожоговую кровать модели «Сатурн-90» (производства РФ).
«Кровать предназначена для лечения детей и подростков с ожогами, повреждениями кожи и послеоперационными ранами. Уникальность кровати в том, что под многоразовой простыней находятся микрокристаллы, микросфера из натрий-кальциевой извести создает имитацию воды. Когда пациент находится на этой поверхности, то кажется, что человек плывет в воде, но здесь все сухо и нет давления на слои кожи. Тем самым улучшаются регенерация поврежденных участков и кровоток, а также ускоряется заживление ран», - поделился директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» Серикжан Сабыралиев.
Так, за 2021 год в многопрофильную областную детскую больницу с ожогами поступил 131 ребенок. Среди них были и семь тяжелых, из которых трое детей имели от 30 до 60% поражения тела. Одного ребенка спасти не удалось.
«Эта кровать обладает уникальными свойствами по обеззараживанию ран. Здесь проявляется фильтрационная способность материалов: многоразовая простыня впитывает в себя жидкость и та превращается внутри в натрий, тем самым обеззараживается», - пояснил С. Сабыралиев.
Главный врач больницы выразил слова благодарности акимату Акмолинской области и управлению здравоохранения региона за предоставленную возможность получить такую кровать.
Кстати, кровать имеет и дополнительные опции – сердечно-легочную реанимацию. В случае остановки сердечной деятельности поверхность кровати для этого затвердевает.
Лечебные мероприятия на новом оборудовании будут проводить врачи-комбустиологи и реаниматологи. Сотрудники, которым предстоит на ней работать, прошли дополнительное обучение.
«Только представьте, какую ужасную боль может испытывать ребенок с ожогами 30-60% тела! Невозможно находиться на обычной кровати. Малейшее движение вызывает адскую боль. Эта кровать позволит минимизировать эти ощущения и способствовать более быстрой регенерации поврежденных участков тела. Напоследок хотелось бы добавить: несмотря на такое уникальное приобретение, хочется, чтобы никто из наших пациентов никогда не лежал на этой кровати, и она никогда не использовалась», - подытожил главный врач многопрофильной областной детской больницы.
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