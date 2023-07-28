Уникальная операция по пластике дефекта кожных покровов проведена в Конаеве

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В городской многорофильной больнице города Қонаев провели уникальную операцию - пластику дефекта кожных покровов пальца местными тканями на питающей ножке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.



28-летний мужчина поступил в отделение травматологии, ортопедии и нейрохирургии медицинского учреждения с травмой руки.

Врач-травматолог Кожекенов Галым Кумарбекович прооперировал пациента, который получил тяжелое защемление пальцев правой кисти с ушиблено-скальпированной раной, с обширным дефектом кожных покровов 5-го пальца правой кисти. Врачу удалось спасти пальцы пациента. Операция длилась больше часа.

Послеоперационный период, по словам Галыма Кумарбековича, будет длиться 2 недели со 100% восстановлением функции пальцев.

«Возможность провести уникальную операцию, прежде не проводившуюся в городе Қонаев, мы смогли с появлением в медицинском учреждении отделения травматологии, ортопедии и нейрохирургии, современной нейрохирургической операционной, оснащенной полным комплектом оборудования» – рассказывает директор больницы Ракишева Айман Галимжановна. Внедрение этой методики позволило оперативно закрывать обширные дефекты кожных покровов с минимальным риском и с высоким эстетическим эффектом.

Не каждый врач-травматолог может провести подобную операцию. Здесь требуется высокий уровень спецподготовки. Пациент очень доволен, а его родные уже выразили теплые слова благодарности врачам за шанс жить полноценной жизнью.

Необходимо помнить о том, что без соответствующего хранения и охлаждения время жизнеспособности сегмента или пальца, сокращается примерно на 30%.