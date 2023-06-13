Унифицировать способ взыскания соцвыплаты с налогоплательщика предлагают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов предложил унифицировать способ взыскания социальной выплаты с налогоплательщика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается принудительного взыскания налогов, то у нас около 100 тысяч должников. Мы также закрываем их банковские счета. Мы часто выезжаем в регионы и какой там первично вопрос поднимается? В рамках социальной выплаты закрываем счет налогоплательщика за просрочку 100 тенге или за 1 тенге. Потому что так предусмотрено законодательством. Например, если налоговая задолженность превышает 6 МРП или 20 тысяч тенге, мы можем закрыть его счет. А по социальным выплатам мы закрываем счет, даже если запоздание по выплатам на 1 тенге. В настоящее время по данному вопросу поступило 300 тысяч обращений. Из них 262 тыс. налогоплательщиков, чьи счета по социальным выплатам закрыты», - сказал Ержан Биржанов, выступая на круглом столе на тему: «Актуальные вопросы налоговой политики и совершенствования налогового администрирования» в Сенате.

Вице-министр также отметил, что сейчас органами принудительного взыскания социальных выплат стали налоговые учреждения.

«Один способ взимания налогов, другой способ взыскания социальной выплаты. По этому вопросу внутри страны преобладают негативные настроения. Многие не оплачивают его намеренно. Может остаться 1 тенге, есть и другие проблемы. Для этого, закрыв счет, эти люди приходят к нам. За один тенге он платит комиссию в размере 100 тенге. Затем отправляем в банк и открываем счет. Все это занимает много времени. Поэтому мы считаем, что в этом вопросе должна быть унификация. Какой бы подход к блокировке счета за налоговую задолженность ни применялся, к социальным выплатам следует применять такой же подход. Будет ли это ровно 6 МРП или 3 МРП, необходимо пересмотреть», - добавил Ержан Биржанов.