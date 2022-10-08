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Уничтоживших игровой автомат задержали в Темиртау

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Октября 2022, 11:31
Уничтоживших игровой автомат задержали в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Карагандинской области установили мужчин, умышленно уничтоживших игровой автомат. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Утром в социальных сетях появилось видео, где мужчины разрушали игровой автомат в Темиртау. 25-летний владелец автомата оценил ущерб в 1,5 млн тенге.

Сотрудниками восточного отдела полиции управления полиции города Темиртау задержали подозреваемых. Ими оказались 37-, 22- и 19-летние жители города.

Начато досудебное расследование. Полицейским предстоит выяснить причину действия подозреваемых.


Карагандинская область   МВД РК  
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