Уничтожение «престарелых» клеток повышает эффективность химиотерапии
Европейские молекулярные биологи обнаружили, что эффективность химиотерапии рака кожи можно повысить за счет избирательного уничтожения «престарелых» опухолевых клеток при помощи иммунотерапии, блокирующей работу клеточного рецептора PD-L2. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
- Как показали проведенные нами эксперименты на мышах, блокировка работы рецепторов PD-L2 в «престарелых» клетках меланомы значительным образом повысила эффективность химиотерапии. Это открытие указывает на возможность использования иммунотерапии, подавляющей работу этого клеточного рецептора, в качестве дополнения к стандартной химиотерапии для данной формы опухолей, - заявил руководитель научной группы испанского Института биомедицинских исследований Мануэль Серрано, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за тем, как химиотерапия влияет на поведение и свойства культур клеток меланомы, одной из самых распространенных форм рака кожи. Их интересовало то, почему эти препараты иногда не действуют на опухоль и повышают ее стойкость к действию других форм химиотерапии и иных методов лечения рака.
Опыты показали, что рост стойкости опухоли к последующему действию химиотерапии и прочих методов борьбы с раком был связан с появлением внутри нее особой категории «престарелых» клеток. Эти опухолевые тельца прекращали размножение и начинали вырабатывать большие количества белка PD-L2, одного из клеточных рецепторов, с которым активно взаимодействуют иммунные клетки.
Эта молекула подавляет активность лимфоцитов, уничтожающих опухолевые клетки, и привлекает внимание других клеток, которые мешают иммунитету бороться с раком. Опираясь на это наблюдение, Серрано и его коллеги проверили, что произойдет, если попытаться избирательно нейтрализовать молекулы PD-L2 в клетках меланомы при помощи антител, способных присоединяться к этому белку.
Как показали опыты на мышах, такая процедура значительным образом повысила эффективность химиотерапии и снизила вероятность появления метастазов. Это произошло в результате того, что нейтрализация белка PD-L2 привела к очистке опухоли от престарелых раковых клеток, в результате чего иммунитет начал не защищать, а атаковать новообразование. Это говорит в пользу совместного использования химиотерапии и антител, блокирующих рецепторы PD-L2, подытожили ученые.