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    21:02, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Уничтожение «престарелых» клеток повышает эффективность химиотерапии

    ученые
    Фото: pixabay.com

    Европейские молекулярные биологи обнаружили, что эффективность химиотерапии рака кожи можно повысить за счет избирательного уничтожения «престарелых» опухолевых клеток при помощи иммунотерапии, блокирующей работу клеточного рецептора PD-L2. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    - Как показали проведенные нами эксперименты на мышах, блокировка работы рецепторов PD-L2 в «престарелых» клетках меланомы значительным образом повысила эффективность химиотерапии. Это открытие указывает на возможность использования иммунотерапии, подавляющей работу этого клеточного рецептора, в качестве дополнения к стандартной химиотерапии для данной формы опухолей, - заявил руководитель научной группы испанского Института биомедицинских исследований Мануэль Серрано, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

    Ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за тем, как химиотерапия влияет на поведение и свойства культур клеток меланомы, одной из самых распространенных форм рака кожи. Их интересовало то, почему эти препараты иногда не действуют на опухоль и повышают ее стойкость к действию других форм химиотерапии и иных методов лечения рака.

    Опыты показали, что рост стойкости опухоли к последующему действию химиотерапии и прочих методов борьбы с раком был связан с появлением внутри нее особой категории «престарелых» клеток. Эти опухолевые тельца прекращали размножение и начинали вырабатывать большие количества белка PD-L2, одного из клеточных рецепторов, с которым активно взаимодействуют иммунные клетки.

    Эта молекула подавляет активность лимфоцитов, уничтожающих опухолевые клетки, и привлекает внимание других клеток, которые мешают иммунитету бороться с раком. Опираясь на это наблюдение, Серрано и его коллеги проверили, что произойдет, если попытаться избирательно нейтрализовать молекулы PD-L2 в клетках меланомы при помощи антител, способных присоединяться к этому белку.

    Как показали опыты на мышах, такая процедура значительным образом повысила эффективность химиотерапии и снизила вероятность появления метастазов. Это произошло в результате того, что нейтрализация белка PD-L2 привела к очистке опухоли от престарелых раковых клеток, в результате чего иммунитет начал не защищать, а атаковать новообразование. Это говорит в пользу совместного использования химиотерапии и антител, блокирующих рецепторы PD-L2, подытожили ученые.

    Теги:
    Наука Ученые ТАСС Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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