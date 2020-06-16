Уничтожают ли прививки иммунитет детей - ответ эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Утверждение о том, что прививки детям уничтожают пока еще их слабый иммунитет, не соответствует действительности. Об этом заявила заведующий отделением педиатрии городской поликлиники №4 города Нур-Султана Виктория Виниченко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По большому счету, это высказывание связано с неправильным отношением к иммунитету в целом. Ведь у детей он не слабый, а просто пока еще не развитый. А значит поставить прививку - это дать детскому иммунитету стимул для развития», - сказала Виктория Виниченко в ходе онлайн конференции по обсуждению вопроса введения обязательной вакцинации в Казахстане.

Она привела в пример водообливание.

«Ведь в таком случае и на обливание ледяной водой также можно смотреть как на угрозу. Но почему-то закаленные дети болеют реже. То же самое относится и к вакцинации. Иммунизированные дети обычно не болеют теми заболеваниями, против которых привиты, или болеют очень редко и в легкой форме», - сказала Виктория Виниченко.

Также эксперт остановилась на вопросе побочных эффектов от прививок.

«У многих людей до сих пор бытует представление о прививках, как о полноценных болезнях, которые, попадая в организм, могут развиться дальше. Это нет так. Для иммунной системы прививка – пусковой механизм защиты, который способствует выработке специфических антител, это всего лишь оболочка вируса, а бесклеточный компонент вакцины лишен возможности вызывать заболевание. Поэтому дать серьезное осложнение, а уж тем более привести к болезни, против которой вакцина, собственно, и вводится, она не может», - пояснила она.