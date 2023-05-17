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Унесший жизни пожар в Новой Зеландии возник в результате поджога – полиция

Автор:  
Татьяна Кудренок
17 Мая 2023, 16:08
Унесший жизни пожар в Новой Зеландии возник в результате поджога – полиция Фото: bbc.com

ВЕЛЛИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Полиция Новой Зеландии начала расследование по факту пожара в хостеле в Веллингтоне, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Официальные источники подтверждают, что рассматривают поджог в качестве причины возгорания в хостеле. Около 20 человек все еще числятся пропавшими без вести после инцидента.

Полиция заявила, что не может назвать точное количество жертв, пока не получит полный доступ к сгоревшему зданию. По данным BBC News, во вторник пожарные обнаружили шесть тел.

По их словам, полиция не раскрывает личности погибших или пропавших без вести, некоторые из которых могут быть пропавшими без вести по другим причинам.

Пожар вспыхнул в понедельник в четырехэтажном хостеле Loafers Lodge в столице Новой Зеландии сразу после полуночи по местному времени.

Обитатели хостела были вынуждены ползти сквозь дым в безопасное место, а других пожарные снимали прямо с крыши здания.

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс назвал пожар «абсолютной трагедией», а пожарные власти назвали пожар «худшим кошмаром столицы».

Хостел Loafers Lodge предлагает в общей сложности 92 номера для потенциальных постояльцев и обслуживает как краткосрочных, так и долгосрочных гостей.

По сообщениям местных СМИ, в хостеле проживали сменные работники, таких как медсестры и персонал больниц, а также безработные и бездомные лица.


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