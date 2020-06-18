Унесённые ветром: любителей лодочных прогулок всю ночь спасали в ВКО

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане всю ночь спасали отдыхающих, которые отправились в ветреную погоду на прогулку по водоему на лодке, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям района Алтай.

В ведомстве отметили, что в ночь на 18 июня выдалось тревожное дежурство у спасателей района Алтай. Помощь потребовалась двум любителям прогулок на лодке, которые не смогли добраться до берега. Очевидцы вызвали спасателей 8-го подразделения ОСО. Благодаря их оперативным действиям, мужчинам помогли добраться до берега и удалось избежать печальных последствий.

«В 21:41 на пульт диспетчера СПЧ-3 города Алтай поступило сообщение, что рыбака с базы отдыха «Геолог», расположенной на побережье Бухтарминского водохранилища, отнесло ветром от берега в камыши на расстоянии около 400 метров. Прибыв на место происшествия, спасатели в пешем порядке провели обход вдоль береговой линии с фонарями, окликивая потерявшегося. Через некоторое время мужчина стал откликаться на звук, и спасатели примерно определили его место нахождения. После на надувной лодке вдоль камышей продолжили поиски рыбака. Так как мужчина находился среди камышей, найти его было сложно. Ветром его унесло примерно на 30 метров вглубь камышей. Но всё же рыбак по голосу был найден», - рассказали в УЧС.

Добравшись до пострадавшего, спасатели с помощью верёвки вытянули катамаран из камышей. Мужчину пересадили в свою лодку, а катамаран взяли на буксир и доставили на берег.

В УЧС отметили, что это третий случай спасения любителей лодочных прогулок с начала купального сезона. Спасатели призывает жителей и гостей соблюдать правила поведения на воде и эксплуатации плавательных средств. Не стоит отправляться на водные прогулки в ветреную погоду, а также в состоянии алкогольного опьянения.