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Унесенную ветром девушку спасли на Капшагайском водохранилище

8 Июня 2020 21:22
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Унесенную ветром девушку спасли на Капшагайском водохранилище

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На Капшагайском водохранилище спасена 22-летняя девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На северо-западном побережье Капшагайского водохранилища в районе дачного кооператива «Заря-Капшагай» города Капшагая спасателями ДЧС Алматинской области найдена и доставлена на берег девушка 1998 г.р., которую из-за сильного ветра унесло от берега на надувной лодке. Спасенная девушка в медицинской помощи не нуждалась», - рассказали в ДЧС региона.

Вместе с тем, спасатели напомнили, что купальный сезон в Алматинской области еще не начат, в связи с этим рекомендуется воздержаться от купания и выхода на водоемы на плавсредствах, особо опасно выходить в ветреную погоду, в темное время суток и без спасательных жилетов.


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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Хасан Еспанов

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