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    09:15, 22 Август 2024 | GMT +6

    Унесенные ветром: в области Абай воровали дизель под прикрытием урагана

    дизельное топливо
    Фото: tgavto.ru

    Руководитель местного локомотивного депо Смагулов А. и машинист-теплотехник Мейрамгазин М. с января по апрель 2022 года по ранее разработанной схеме искусственно завышали расход и незаконно присвоили дизельное топливо на сумму 920 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    В суде гособвинением доказано, что осужденные систематически указывали в отчетах вымышленные суровые погодные условия, такие как сильный ветер, чтобы объяснить увеличенный расход дизеля при эксплуатации локомотивов и таким образом сумели завладеть более 3 тысячами тонн топлива.

    Разоблачение преступной схемы стало возможным благодаря работе АФМ по области Абай.

    В результате судебного разбирательства начальник депо Смагулов приговорен к 8 годам лишения свободы, машинист Мейрамгазин - к 7 годам лишения свободы, оба лишены права занимать материально-ответственные должности.

    Вышеуказанный ущерб будет взыскан с осужденных. Приговор вступил в законную силу.

    Теги:
    Хищение Генпрокуратура Дизтопливо Топливо Суды Абайская область Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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