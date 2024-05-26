У нас дома 5 тазы — юный собачник из Семея

11-летний Адильжан Женис приехал сегодня на международную выставку собак в Астану. В этой выставке принимает участие его 3-месячная тазы по кличке Шагала. Корреспондент агентства Kazinform побеседовал с молодым собачником.

— Я приехал на выставку с отцом, в мероприятии участвуют две тазы. Это мой щенок, ее зовут Шагала, ей 3 года. Любовь к собакам у меня появилась, когда мне было еще 5 лет, я начал понимать их во время прогулок с отцом. На выставку мы привезли Шагалу с ее мамой, — рассказал Адильжан Женис.

Адильжан приехал из Семея для участия в выставке собак в столице.