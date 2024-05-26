У нас дома 5 тазы — юный собачник из Семея
11-летний Адильжан Женис приехал сегодня на международную выставку собак в Астану. В этой выставке принимает участие его 3-месячная тазы по кличке Шагала. Корреспондент агентства Kazinform побеседовал с молодым собачником.
— Я приехал на выставку с отцом, в мероприятии участвуют две тазы. Это мой щенок, ее зовут Шагала, ей 3 года. Любовь к собакам у меня появилась, когда мне было еще 5 лет, я начал понимать их во время прогулок с отцом. На выставку мы привезли Шагалу с ее мамой, — рассказал Адильжан Женис.
Адильжан приехал из Семея для участия в выставке собак в столице.
— У нас дома 5 тазы, мы с ними ходим на охоту. Они в основном охотятся на зайцев, оленей и птиц. Я до сих пор изучаю секреты охоты вместе с отцом. Собак мы кормим специальным кормом для тазы. Наши борзые участвовали в различных соревнованиях и мероприятиях в Семее, а в Астану мы приехали впервые, — говорит он.