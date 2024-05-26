РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:36, 26 Май 2024 | GMT +6

    У нас дома 5 тазы — юный собачник из Семея

    тазы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    11-летний Адильжан Женис приехал сегодня на международную выставку собак в Астану. В этой выставке принимает участие его 3-месячная тазы по кличке Шагала. Корреспондент агентства Kazinform побеседовал с молодым собачником. 

    — Я приехал на выставку с отцом, в мероприятии участвуют две тазы. Это мой щенок, ее зовут Шагала, ей 3 года. Любовь к собакам у меня появилась, когда мне было еще 5 лет, я начал понимать их во время прогулок с отцом. На выставку мы привезли Шагалу с ее мамой, — рассказал Адильжан Женис.

    Адильжан приехал из Семея для участия в выставке собак в столице. 

    — У нас дома 5 тазы, мы с ними ходим на охоту. Они в основном охотятся на зайцев, оленей и птиц. Я до сих пор изучаю секреты охоты вместе с отцом. Собак мы кормим специальным кормом для тазы. Наши борзые участвовали в различных соревнованиях и мероприятиях в Семее, а в Астану мы приехали впервые, — говорит он. 

    Теги:
    Семей Собаки Астана Выставка Тазы
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!