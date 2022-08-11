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«Умный» пистолет создали в США
11 Августа 2022 15:00

«Умный» пистолет создали в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Производители оружия считают, что «умное оружие» с использованием технологий отпечатков пальцев, решит проблему высокой преступности в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ABC News.

Соучредитель компании «LodeStar Works» в городе Чаттануга в штате Теннесси Джинджер Чендлер считает, что «умное оружие» может стать решением проблемы роста смертности от огнестрельного оружия в стране.

Она пояснила, что из смарт-оружия может стрелять только зарегистрированный пользователь, личность и доступ которого подтверждается отпечатком пальца. Посторонний человек не сможет использовать данный тип вооружения.

Согласно последним опубликованным данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2020 году общая смертность от огнестрельного оружия увеличилась на 15% и составила более 45 тыс. смертей, что является самым высоким показателем, зарегистрированным с 1968 года.



Фото: abcnews.go.com





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