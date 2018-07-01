«Умный» пешеходный переход установили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На одном из улиц Астаны установили «умный» пешеходный переход. Об этом сообщил аким района «Байконыр» Ерлан Каналимов.

«В рамках проекта «Умный район» в районе «Байқоңыр» (на пересечении улиц Кравцова и Валиханова) компанией «Safe Way CCompany.kz» был установлен инновационный комплекс «Интеллектуальный пешеходный переход», - написал Ерлан Каналимов в Facebook.

По его словам, «умный» пешеход срабатывает сразу, как только человек подходит к нему. С помощью яркого и визуально объемного освещения знака в ночное время водитель заблаговременно видит на пути преграду, что позволяет остановить автомобиль заранее, а пешеходу безопасно перейти дорогу.

«Работа комплекса осуществляется за счет «зеленых» технологий - солнечных батарей, то есть функционируя без электроэнергии! Стоит отметить, что проект является казахстанским и не имеет аналогов в мире. К его воплощению был подключен Международный концерн «Shell», - рассказал аким.

Ранее сообщалось, что власти Астаны встретились с жителями одного из старых районов столицы - микрорайона Жастар, который был выбран для проекта «умный район», и рассказали, как он изменится в ближайшем будущем.

Как рассказал председатель правления АО «Astana Innovation» Олжас Сартаев, в Астане будет использован опыт ведущих городов мира, в частности Лондона, Берлина, Барселоны. Они выбирали определенный район, в котором и тестировались разные технологии, урбанистические, зеленые решения. Если нововведения находили поддержку у жителей, проект внедрялся по всему городу.