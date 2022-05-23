23 Мая 2022 16:40

Умный акциз: как снижая налоги, можно экономить средства

В дифференцированном налогообложении ряда развитых стран учитываются принципы концепции снижения вреда и этот опыт нужно взять на вооружение в Казахстане. К такому выводу в ходе своего свежего исследования пришли эксперты двух ассоциаций - Национальной ассоциации «Денсаулык» по снижению вреда, вызванного факторами риска неинфекционных заболеваний (НИЗ) и Ассоциации производителей и импортеров алкогольной и никотиносодержащей продукции «QazSpirits».

Сравнительный анализ, проведенный в рамках исследования, показал, что в странах ОЭСР ставки на никотиносодержащие жидкости и изделия с нагреваемым табаком меньше сигаретных ставок в среднем на 90% и 60%, соответственно. В Европейском союзе – на 89% и 72%, в ЕАЭС – на 87% и 70%, а в СНГ – на 89% и 62%.

Эксперты ассоциаций отмечают, что весь опыт борьбы с курением и алкоголизмом показывает, что запреты в чистом виде не работают. Многие представители медицинского сообщества объясняют это тем, что в большинстве случаев в основе вредных привычек лежит зависимость. А с ними нужно бороться не только запретами, но и другими методами, в частности теми, что предлагает Концепция снижения вреда. Она зародилась еще в 1980-х годах, как мера по профилактике распространения вирусного гепатита среди наркопотребителей, а затем как профилактика распространения ВИЧ. Сейчас концепция успешно реализуется и в других направлениях, таких как профилактика и борьба с неинфекционными заболеваниями и снижение рисков от главных факторов их развития - курения и потребления спиртного.

Например, в Нидерландах она эффективно помогает бороться с алкоголизмом, а в Великобритания помогла снизить число курильщиков с 20,1% в 2010 году до 14,1% в 2020 году. Смысл Концепции снижения вреда в том, что если привычку сложно побороть, то важно хотя бы снизить вред от нее с помощью менее вредных альтернатив.

Недавно в Казахстане прозвучало предложением о том, что акцизы на новомодный нагреваемый табак, который называют альтернативой традиционному курению, нужно уровнять с акцизами на сигареты. Но в таком деле важен научно и экономически обоснованный подход.

«Необходимо признать зависимость в виде табакокурения или алкоголизма в качестве значимого фактора и предложить человеку приемлемое для него компромиссное решение, - сказала эксперт ассоциации «Денсаулык», заместитель руководителя экспертной группы по вопросам предпринимательства при Правительстве РК Гульнар Курбанбаева. - К таким решениям относятся инструменты снижения вреда, где вредная продукция может успешно быть заменена альтернативой с научно-обоснованным потенциалом сниженного вреда. К примеру, для изучения своей системы нагревания табака, презентованной в 2014 году, компания-производитель провела более 340 рецензированных исследований, которые полностью доступны для независимой проверки. Свыше 30 научных работ были подготовлены независимыми экспертами, включая ведущие государственные исследовательские центры и органы здравоохранения, которые подтверждают важные элементы проведенных исследований. И выводы этих исследований однозначны – в силу отсутствия процесса горения изделия с нагреваемым табаком (ИНТ) являются альтернативой традиционным сигаретам и имеют научно подтвержденный потенциал снижения вреда организму человека».

При этом, по словам Гульнар Курбанбаевой, важно понимать, что курение является фактором риска серьезных заболеваний, на лечение которых в любом государстве уходят огромные средства. Это сердечно-сосудистые заболевания, онкология, диабет 2 типа, ХОБЛ и другие. Например, рак легких является главной причиной смертности у мужчин в Казахстане и на 90% он является следствием курения. И, как показывает опыт последних десятилетий, проблема не решается через запреты, поэтому очень важно решать ее через переключение курильщиков на менее вредные альтернативы.

«Налогообложение должно быть дифференцированным, и только в этом случае есть шанс избавить от курения большее число казахстанцев и дать им шанс улучшить прогнозы относительно здоровья. Нужно поощрять тех, кто хочет отказаться от самой вредной формы потребления никотина – от курения сигарет. Отказываясь от курения люди существенно снижают риски развития НИЗ, а государства экономят на отсутствии необходимости предоставлять им дорогостоящее лечение», - подчеркнула Гульнар Курбанбаева.