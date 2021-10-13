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    13:43, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Умные» светофоры появились в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полторы тысячи обследований автотрасс провели полицейские в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации начальника управления административной полиции ДП Жамбылской области Жайдарбека Куттыбаева, для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийности административной полицией проведено 1 508 обследований автодорог региона.

    «Проверено 11 492 километра дорог, выявлено около 9 500 дефектов, даны предписания, - отметил спикер. - На сегодняшний день установлено 3 114 дорожных знака, нанесено более 6 800 км дорожной разметки, произведен ямочный ремонт 154 тыс. кв. м, заменено 46 дорожных буферов, установлено 1 660 сигнальных столбов и 8 515 катафотов».

    По его словам, за ненадлежащее обслуживание автомобильных дорог и необеспечение безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечено 190 должностных лиц региона. Кроме того, отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза, акиматы Меркенского района, Рыскуловского сельского округа заплатили штраф более 3 млн. тенге.

    «Сегодня ведется работа, направленная на развитие технических средств организации дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий. Так, в Таразе на центральных улицах Абая, Толе би и Тауке хана «острова безопасности» окрашены в красный цвет, что позволяет лучше координировать движение транспортного потока. В целях увеличения пропускной способности автотранспорта нанесена дорожная разметка желтого цвета на запрещающие остановки участки. На пересечении улиц Тауке хана - Б.Момышулы также нанесена дорожная разметка, обеспечивающая безопасный поворот транспортных средств. На 14 основных перекрестках города установлены «умные светофоры», которые в автоматическом режиме меняют циклы регулирования в соответствии с нагрузкой», - сказал Жайдарбек Куттыбаев.

    Он добавил, что для того, чтобы животные не выбегали на проезжую часть международной трассы Западная Европа - Западный Китай, установлено устройство «Электропастух» - на двух участках, по три километра в каждом направлении. Когда животные касаются ограждения «Элекропастух», они получают удар током.

    Также в двух направлениях этой международной магистрали на 392, 453, 580 километрах, на расположенных здесь площадках отдыха, установлены светильники искусственного освещения.

    На более чем 700 километрах международной трассы Западная Европа - Западный Китай, в местах наибольшего количества дорожно-транспортных происшествий, происходящих из-за того, что водители засыпают за рулем, обновлены «шумовые полосы», добавил начальник управления административной полиции ДП Жамбылской области Жайдарбек Куттыбаев.


    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Безопасность Правоохранительные органы
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