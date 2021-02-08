«Умную» урну сконструировал североказахстанский школьник

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Учащийся Назарбаев интеллектуальной школы Петропавловска сконструировал сенсорную урну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления образования, восьмиклассник Арман Нурышев обеспокоен загрязнением окружающей среды. Школьник решил внести свой вклад в улучшение экологии города. Арман придумал «умную» урну.

«Урны, которыми мы пользуемся на улицах, Арман считает непрактичными. При сильном ветре с них срывает крышку, мусор разлетается по улицам. В конструировании альтернативного мусорного контейнера Арману помогал его учитель информатики. На создание «умной» урны ушло около 2 недель», - рассказали в ведомстве.

Арман и его учитель разработали специальную программу и нашли способ интегрировать микроконтроллер, который отвечает за работу сенсоров, в контейнер от стирального порошка.

Со своим проектом Арман занял первое место на областном конкурсе юных изобретателей.

Школьник намерен найти спонсоров и начать массовый выпуск «умных» урн.