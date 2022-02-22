«Умную» урну для использованных масок придумали учащиеся из Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском индустриальном университете прошёл хакатон учащихся общеобразовательных школ и колледжей Темиртау, направленный на решение актуальных задач по развитию городской цифровой экосистемы. В нём приняли участие 14 команд, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ученики лицея № 9 стали победителями, представив разработки «умной» урны, кварцевой лампы и распылителя для антисептика.

Инновационные проекты разрабатывались по трём направлениям: «умный» город; «умный» университет; информационные технологии в жизни общества.

Победители хакатона – учащиеся лицея № 9 Бейбарыс Ергешбаев и Бекарыс Хиса – представили проект «Будь осторожен и береги себя!». На их счету три разработки. Это «умная» урна для использованных масок с функцией автоматического открывания и закрывания. Она работает от датчика движения. Также лицеисты презентовали автоматизированную кварцевую лампу для обработки помещений, включающуюся по таймеру и уведомляющую о необходимости покинуть помещение на время кварцевания. И распылитель антисептика для рук, приходящий в работу при срабатывании датчика движения.

Второе место заняла команда Темиртауского высшего политехнического колледжа в лице Дмитрия Шмидта, Тимофея Ергунова и Елена Илясова. Они представили проект dex-SU-AZ Platon. На высокоуровневом языке программирования Python написана программа, предназначенная для автоматизации пропускного режима в учебных заведениях за счёт распознавания лиц посредством видеоаналитики. В проекте также предложено решение для контроля температуры учащихся на входе в помещение.

«На реализацию проекта нам понадобилось три месяца, с учётом разработки и написания программного кода. Я лично изучал язык программирования Python, работаю с ним уже четыре года. Хакатон оставил у меня только положительные эмоции, я получил новый опыт, хочу и дальше участвовать в таких мероприятиях», – говорит Дмитрий Шмидт.

Третье место в хакатоне TemirTau-2022 присуждено ученику ОСШ № 14 Антону Шутову. Он представил проект «Мобильное приложение для запоминания основных элементов таблицы Менделеева EITable.