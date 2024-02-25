Умную колыбель создал школьник из области Абай

Школьник из области Абай изобрел умную колыбель, передает корреспондент агентства Kazinform.

В областном управлении образования рассказали, что юным изобретателем является школьник 11 класса Борасинской средней школы Бескарагайского района Кирилл Козлов.

- В работе Кирилла традиционные методы, с помощью которых можно сократить использование дорогостоящих устройств для ухода за ребенком, интегрированы в одну детскую люльку без физического вмешательства родителей. С помощью этой комплексной автоматизации колыбели ученик хотел создать максимальный комфорт, безопасность и ресурсосбережения для всех пользователей, - пояснили в ведомстве.

Умная детская колыбель позволяет родителям следить за малышами с помощью Android-приложения. Оно включает в себе несколько функций - укачивание колыбели, включение успокаивающей музыки, измерение температуры и влажности и т.д.

- Когда ребенок заплачет, колыбель автоматически считывает плач ребенка и укачивает его. Также измеряет уровень влажность в колыбели, то есть передает сигнал на телефон родителям, что ребенку нужно поменять подгузник, - рассказали в управлении образования.

Кирилл добавил музыкальные плееры, проекцию ночного неба и подсветку. Сейчас работает над установлением мониторинга сна, интегрировав датчики, которые могут отслеживать сон ребенка, такие как мониторы дыхания или сердечного ритма, чтобы родители могли следить за его состоянием.

Руководителем школьника является учитель информатики Арай Жуматаева.