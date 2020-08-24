«Умерший» пришёл на праймериз Nur Otan

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Трудности с подачей заявки на праймериз «Nur Otan» возникли у жителя Алматинской области Кенжибека Алпысбаева. Чтобы принять участие во внутрипартийном отборе мужчина обратился в Алакольский районный филиал партии, где узнал неожиданный факт из своей биографии. Выяснилось, что по «бумагам» он числится умершим, передает МИА «Казинформ».

«Честно говоря, все это время я жил и работал без проблем, как только услышал, что «Nur Otan» объявил праймериз, решил подать заявку на праймериз, чтобы в качестве депутата районного маслихата решать проблемы односельчан. В свою очередь благодаря партии узнал, что наш РАГС «похоронил» меня аж 9 лет назад», - возмутился Кенжибек Алпысбаев.

В свою очередь Алматинская областная Комиссия партийного контроля помогла с восстановлением в статусе «живого», а потом уже зарегистрировала Кенжибека Алпысбаева в качестве кандидата для участия в праймериз. В партии «Nur Otan» также потребовали принять соответствующие меры в отношении виновных в данном инциденте.

«Меня откровенно возмущает подобная халатность. Как можно, не имея основания, объявлять человека умершим?», - заявил председатель областной комиссии партконтроля Ермек Келимсеит, рекомендовав объявить партийное взыскание руководителю аппарата акима района Алаколь Дамиру Сатыбалдиеву.

Комиссия партийного контроля также потребовала рассмотреть дисциплинарную ответственность руководителя отдела регистрации актов гражданского состояния Динары Мухаметжановой.

Напомним, что ровно неделю назад по всей стране стартовали прием заявок для участия во внутрипартийном отборе «Nur Otan» - праймериз. По поручению Лидера партии Нурсултана Назарбаева впервые в истории партийно-политического развития страны они пройдут в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов.

Как отметил ранее первый зампред партии Бауыржан Байбек, это один из завершающих этапов инициированной Елбасы Программы «перезагрузки» партии «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем».

Ключевая цель праймериз - определение наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественной поддержки для включения в партийные списки на предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней.

По информации пресс-службы партии, только за первую неделю свои заявки подали уже более 7000 человек. Из них 2398 - женщины, в том числе более 100 многодетных матерей, 1706 - молодежь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 2444, то 4589 кандидатов – это самовыдвиженцы.

Подать заявку для участия в праймериз можно как онлайн через информационную систему «Праймериз» на сайте primaries.kz, так и лично в территориальных организационных комитетах. Выдвижение и регистрация кандидатов продлятся до 28 августа включительно.

Претендентом может стать любой гражданин, разделяющий ценности партии и обладающий избирательным правом. Для этого ему нужно вступить в ряды «Nur Otan» до окончания срока регистрации участников праймериз.

По вопросам проведения праймериз, а также организационной и юридической поддержке кандидатов партией «Nur Otan» организована специальная горячая линия 8 (800) 080 4441.