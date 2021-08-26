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Умерший от КВИ карагандинец «получил» вторую дозу вакцины после смерти

26 Августа 2021 18:09
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Умерший от КВИ карагандинец «получил» вторую дозу вакцины после смерти

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Умерший от ковида мужчина «получил» вторую дозу вакцины после смерти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Департаментом полиции Карагандинской области зарегистрировано и начато расследование уголовного дела, возбужденного по статье 385 УК РК «Подделка и сбыт официальных документов» в отношении медицинских работников.

Факт был выявлен департаментом комитета медицинского и фармацевтического контроля Карагандинской области в ходе мониторинга летальных исходов от коронавирусной инфекции среди вакцинированных от COVID-19.
«59-летний житель города Темиртау еще до госпитализации в инфекционный госпиталь имел отметку, что привит первым компонентом вакцины. Через пять дней он скончался от COVID-19. Однако, на следующий день после его смерти в базе появилась отметка о том, что мужчина получил второй компонент вакцины. Это, конечно же, поставило под сомнение получение им первой вакцины», – пояснил начальник управления дознания департамента полиции Алмаз Саламатов.
По факту проводится расследование. Направлены запросы в соответствующие инстанции. Ход расследования взят на контроль руководством ДП области.

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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #МВД РК   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации  
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